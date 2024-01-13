2024立委開票不斷更新／王世堅自行宣布當選！累計綠28席、藍26席

順利三連霸！王定宇自行宣布當選　感激挺過「負面攻擊」難關

▲台南市第六選區的民進黨候選人王定宇在東區競選總部自行宣布當選。（圖／記者楊智傑攝）
▲台南市第六選區的民進黨候選人王定宇在東區競選總部自行宣布當選。（圖／記者楊智傑攝）

記者楊智傑／台南報導

2024總統、立委大選自今（13）下午4時進行開票，台南率先由第5選區的林俊憲自行宣布當選奪下一席以後，第6選區積極尋求連任的民進黨立委候選人王定宇，也在票數過半後在東區的競選總部自行宣布當選，同時呼籲民眾支持民進黨正副總統候選人，強調若民進黨正式勝出，將會是台灣憲政史上「第一次正副總統都來自台南」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉於今（13）日登場，台南市第六選區由民進黨候選人王定宇在晚間6點30分左右以開票結果獲過半票數自行宣布當選，順利連任完成三連霸的王定宇先是向在場支持者深深一鞠躬，接著又偕妻兒發表勝選感言，現場鄉親爆出熱烈掌聲恭喜王定宇連任成功。

王定宇提到，今年大選有不同意義，因為台灣自民主化以後，沒有一個政黨可以在執政8年以後繼續執政，「若賴清德、蕭美琴當選，這將會是民進黨第一次在執政8年以後繼續執政，這是很不簡單的事」，同時他也稱這是在台南選區當中面對選票被分票危機、遭對手持續負面攻擊，感謝選民跟團隊陪伴他度過難關。

對於總統大選結果，王定宇說，如果賴清德、蕭美琴當選，這代表台灣人民不接受台灣是中國的一部分，台灣是國際的一份子，也證明蔡英文執政成績與路線得到肯定。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024立委開票」相關新聞。

2024立委開票不斷更新／國民黨首席立委！金門陳玉珍自行宣布當選

2024總統大選開票不斷更新／賴清德突破200萬票領先　侯193萬居次

台南高雄10議員助陣王定宇　盼攜手鄉親建設美好家鄉

賴清德早起回娘家投票！鼓勵踴躍投票　喊話「讓台灣繼續往前走」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選