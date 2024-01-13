順利三連霸！王定宇自行宣布當選 感激挺過「負面攻擊」難關
2024總統、立委大選自今（13）下午4時進行開票，台南率先由第5選區的林俊憲自行宣布當選奪下一席以後，第6選區積極尋求連任的民進黨立委候選人王定宇，也在票數過半後在東區的競選總部自行宣布當選，同時呼籲民眾支持民進黨正副總統候選人，強調若民進黨正式勝出，將會是台灣憲政史上「第一次正副總統都來自台南」。
記者楊智傑／台南報導
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉於今（13）日登場，台南市第六選區由民進黨候選人王定宇在晚間6點30分左右以開票結果獲過半票數自行宣布當選，順利連任完成三連霸的王定宇先是向在場支持者深深一鞠躬，接著又偕妻兒發表勝選感言，現場鄉親爆出熱烈掌聲恭喜王定宇連任成功。
王定宇提到，今年大選有不同意義，因為台灣自民主化以後，沒有一個政黨可以在執政8年以後繼續執政，「若賴清德、蕭美琴當選，這將會是民進黨第一次在執政8年以後繼續執政，這是很不簡單的事」，同時他也稱這是在台南選區當中面對選票被分票危機、遭對手持續負面攻擊，感謝選民跟團隊陪伴他度過難關。
對於總統大選結果，王定宇說，如果賴清德、蕭美琴當選，這代表台灣人民不接受台灣是中國的一部分，台灣是國際的一份子，也證明蔡英文執政成績與路線得到肯定。
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