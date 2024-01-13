不滿空襲葉門！土耳其嗆英美「把紅海變血海」　拜登面臨違法爭議

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然而，西班牙、法國、義大利並未簽署該項聲明，知情人士透露，法國不認為英美這次攻擊可以被視為合法的自衛，也擔心會失去緩和黎巴嫩真主黨和以色列緊張關係的談判影響力；西班牙則聲稱，希望促進該地區的和平與對話。上個月美國及其盟國發起保衛紅海的聯合護航行動時，這3國也未報名參加。
土耳其總統艾爾段也指出，英美針對葉門的襲擊是不相稱的，有過度使用武力之嫌，質疑英美正試圖「將紅海變成血海」。與西方和部分阿拉伯國家不同，土耳其並不認為於去年10月7日對以色列發起突襲的哈馬斯是恐怖組織。
英美聯合空襲後，葉門多地爆發大規模抗議活動，胡塞組織宣稱：「我們沒有攻擊美國海岸或進入美國島嶼，也沒有攻擊美國本土，它們對我們國家的襲擊是恐怖主義」，還向葉門人民喊話：「他們是恐怖分子，非常擅長對世界人民撒謊，但葉門人民有不同的意識。葉門的人民，你們認為美國是在自衛還是恐怖分子？」
與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）也因授權對葉門進行空襲，而遭部分國會議員質疑違反憲法，沒有事先尋求國會的批准，有損美國政治體系的制衡作用。然而，有專家表示，美國法律規定，白宮有權發起「有限的外國軍事行動」，支持拜登此項政策的人也引用憲法第2條、總統身為海陸軍大元帥，被賦予在未經國會授權的情況下，出於防禦目的使用武力之權，認為所謂的防禦目的，就包含因應美國駐伊拉克及敘利亞基地遭襲，以及針對紅海商船的頻繁攻擊事件。
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