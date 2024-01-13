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不滿空襲葉門！土耳其嗆英美「把紅海變血海」　拜登面臨違法爭議

▲英美聯合空襲葉門胡塞組織一事引發不少爭議，圖為伊朗民眾在空襲事件後，於英國大使館前，焚燒英國國旗抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲英美聯合空襲葉門胡塞組織一事引發不少爭議，圖為伊朗民眾在空襲事件後，於英國大使館前，焚燒英國國旗抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

葉門反政府胡塞武裝組織（Houthis，青年運動）為了聲援巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas），持續襲擊行經紅海的國際船隻，引發英美等國不滿，並於12日聯手對葉門境內的胡塞軍事基地發動空襲，造成死傷，胡塞組織揚言不會就此停手，會繼續攻擊行經紅海的船隻，也將針對英美空襲報復。有外媒報導指出，歐美內部就此事的看法分歧，葉門也在空襲事件後爆發大規模抗議活動，而一向不滿西方國家支持以色列、打擊哈馬斯和加薩地區的土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），也痛批英美此舉是將「紅海變成血海」。

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根據《路透社》報導，美國和英國戰機、艦艇連夜對葉門發動數十次空襲，以報復胡塞武裝在紅海的多次襲擊，並宣稱荷蘭、澳洲、加拿大、巴林為此行動，提供了後勤和情報支援；德國、丹麥、紐西蘭和韓國則簽署了一份聯合聲明，贊同英美聯軍的空襲行動，警告若胡塞武裝再不知進退，將採取進一步措施，以保護紅海的貿易自由。

然而，西班牙、法國、義大利並未簽署該項聲明，知情人士透露，法國不認為英美這次攻擊可以被視為合法的自衛，也擔心會失去緩和黎巴嫩真主黨和以色列緊張關係的談判影響力；西班牙則聲稱，希望促進該地區的和平與對話。上個月美國及其盟國發起保衛紅海的聯合護航行動時，這3國也未報名參加。

土耳其總統艾爾段也指出，英美針對葉門的襲擊是不相稱的，有過度使用武力之嫌，質疑英美正試圖「將紅海變成血海」。與西方和部分阿拉伯國家不同，土耳其並不認為於去年10月7日對以色列發起突襲的哈馬斯是恐怖組織。

英美聯合空襲後，葉門多地爆發大規模抗議活動，胡塞組織宣稱：「我們沒有攻擊美國海岸或進入美國島嶼，也沒有攻擊美國本土，它們對我們國家的襲擊是恐怖主義」，還向葉門人民喊話：「他們是恐怖分子，非常擅長對世界人民撒謊，但葉門人民有不同的意識。葉門的人民，你們認為美國是在自衛還是恐怖分子？」

與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）也因授權對葉門進行空襲，而遭部分國會議員質疑違反憲法，沒有事先尋求國會的批准，有損美國政治體系的制衡作用。然而，有專家表示，美國法律規定，白宮有權發起「有限的外國軍事行動」，支持拜登此項政策的人也引用憲法第2條、總統身為海陸軍大元帥，被賦予在未經國會授權的情況下，出於防禦目的使用武力之權，認為所謂的防禦目的，就包含因應美國駐伊拉克及敘利亞基地遭襲，以及針對紅海商船的頻繁攻擊事件。

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