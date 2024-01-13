空襲葉門象徵加薩戰爭擴大！拜登警告胡塞組織：再攻擊就再打

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拜登總統聲稱，對恐怖組織胡塞的空襲相當成功，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）也表示，美國對於在葉門發動戰爭不感興趣，但會毫不猶豫的採取進一步行動，來保護美國的軍隊、設施和國際商業貿易。
分析指出，英美聯軍空襲胡塞組織位於葉門的軍事基地，與以色列、哈馬斯在加薩的衝突直接相關，因為這意味著地區危機的升級，除了胡塞誓言報復，伊拉克和敘利亞的親伊朗民兵組織，也完全有可能增加針對區域美軍的行動。
此外，專家也憂心，英美此舉可能延長或升級紅海局勢，而不是結束區域緊張，雖然不清楚胡塞組織確切的軍事能力，但僅靠一輪打擊行動，似乎不太可能將其消滅。
當然，胡塞的軍事力量與英美沒有可比性，但這並非這場戰爭的重點，如果胡塞組織的支持者遍布中東甚至其他地區，他們也能繼續以某種方式威脅紅海船隻，持續發出「永不向西方屈服」的訊號。
報導也提到，對拜登而言，空襲和遠程巡弋飛彈，是風險最小、成本最低的行動，特別今年是選舉年；過去幾個月，美國也一直在對伊拉克和敘利亞的民兵組織進行有限空襲，但這充其量只是一種威懾，無法完全消除威脅，即便12日的空襲真的削弱胡塞組織擾亂紅海航運的部分能力，但至少在公開場合，他們仍然會表現的目中無人。
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