NBA／湖人被爆正式對Dejounte Murray展開追求 已和老鷹展開談判
根據ESPN權威記者Adrian Wojnarowski報導，在觀望了幾周之後，洛杉磯湖人隊和亞特蘭大老鷹隊已經開始就Dejounte Murray進行交易談判，這可能標誌著兩支球隊向前邁出了一大步。
記者黃建霖/綜合報導
「Murray已經在貨架上了，老鷹當初為得到他付出了3個首輪選秀權和1個選秀互換權，他們想拿回這些籌碼。據我所知，湖人已與老鷹就這筆交易進行了商談，但Murray在市場中追求者不少，湖人必須想想要拿出籌碼來與其他球隊競爭。」
Wojnarowski強調，湖人確實已經開始發起追求，但他們卻算不上是Murray可能下家的最熱門球隊。根據最近幾周的報導，湖人和老鷹在交易價值上存在認知差異，Bleacher Report記者Chris Haynes表示，老鷹對Murray的要價至少是Austin Reaves八村壘。
另一方面，湖人隊將Reaves排除在交易談判之外。 然而，根據報導，如果在和老鷹的交易中能獲得比Murray價值更高的東西，他們願意交易他。
所以，談交易還太早，不過距離到2月9日的交易截止日還有一段距離，所以雙方之間的談判，仍可能會發生很多變化。
湖人現在最大的難題是，他們的籌碼不如其他追求者，費城76人和邁阿密熱火都傳出對Murray有興趣的消息，而與後兩隊相比，湖人缺乏可用的選秀權。