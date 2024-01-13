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MLB／火球男Jordan Hicks將以4年13.6億轉戰巨人　將從後援轉先發

▲藍鳥火球男Jordan Hicks下賽季將轉戰舊金山巨人，將簽下一紙4年總價4400萬美元（約新台幣13.6億）合約，新賽季預計將會從牛棚轉戰先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲藍鳥火球男Jordan Hicks下賽季將轉戰舊金山巨人，將簽下一紙4年總價4400萬美元（約新台幣13.6億）合約，新賽季預計將會從牛棚轉戰先發。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔／綜合報導

美國職棒MLB今（13）日多倫多藍鳥火球男Jordan Hicks下賽季將轉戰舊金山巨人，將簽下一紙4年總價4400萬美元（約新台幣13.6億）合約，新賽季預計將會從牛棚轉戰先發。

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根據美媒《ESPN》報導，現年27歲的Jordan Hicks在他為期2年的小聯盟時期，幾乎是擔任先發角色，2022年賽季在紅雀隊時也曾先發出賽過8場。因此如今轉戰巨人隊將擔綱先發位置，對他而言應該不會是太大的問題，儘管球速可能隨著轉戰先發後有所下滑，但Hicks依舊被認為是大聯盟球速最快的投手之一。

根據《Statcast》的數據，在所有符合出賽場次的投手當中，Jordan Hicks的四縫線速球平均速度為100.3mph，在大聯盟中排名第2，僅次於雙城隊的Jhoan Duran（101.8mph）。他的伸卡球平均速度為101.1mph，僅次於遊騎兵老將Aroldis Chapman。

目前Jordan Hicks合約已經進入等待體檢階段，這使得巨人隊在休賽季爭奪大谷翔平、山本由伸、今永昇太等人失利後，在先發陣容上總算有所補強。先前巨人透過交易換來賽揚強投Robbie Ray，不過他因為動TJ手術的緣故，預計明星賽過後才有機會回歸，表現穩健的老將Alex Cobb開季預計也將會缺陣。目前Logan Webb為巨人頭號先發，Jordan Hicks將與右投Ross Stripling、新秀Kyle Harrison和Keaton Winn等人爭奪先發席位。

Jordan Hicks上個賽季季中離開了待了許久的紅雀，透過交易轉戰藍鳥，共累計出賽65場，主投65.2局被打出57支安打，拿到3勝9敗、12次救援成功，防禦率為3.29。Hicks也是本季巨人隊的第3筆自由球員補強，目前僅以6年1.13億美元簽下南韓強打李政厚、2年825萬美元網羅水手隊捕手Tom Murphy，再加上今天簽下4年4400萬美元的Jordan Hicks。

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