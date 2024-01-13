購買TPASS通勤月票逾418萬人次　搭公共運輸今投票日將破3億人次

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在使用月票搭乘公共運輸部分，1月累計至1月11日為止，約有1871.8萬人次，包含台鐵164.4萬人次，其中基北北桃生活圈90.6萬人次、中彰投苗生活圈19.7萬人次、南高屏生活圈31.3萬人次、桃竹竹苗生活圈18.7萬人次、東部3縣市3.3萬人次、雲嘉嘉生活圈0.8萬人次；捷運（含輕軌）891.3萬人次，包括基北北桃生活圈784.6萬人次、中彰投苗生活圈34.3萬人次、南高屏生活圈71.1萬人次、桃竹竹苗生活圈1.3萬人次。
另外，公車（含市區公車及公路客運）725.1萬人次，包括基北北桃生活圈659.4萬人次、中彰投苗生活圈24.9萬人次、南高屏生活圈24.5萬人次、桃竹竹苗生活圈6.8萬人次、東部3縣市8.1萬人次、雲嘉嘉生活圈1.4萬人次，其他運具（含公共自行車及渡輪）91萬人次，包括基北北桃生活圈63.8萬人次、中彰投苗生活圈4.6萬人次、南高屏生活圈19.7萬人次、桃竹竹苗生活圈2.7萬人次、雲嘉嘉生活圈0.2萬人次。
公路局表示，TPASS通勤月票隨著民眾習慣的養成及各縣市陸續加入推廣，一直呈現穩定成長的趨勢，今年1月11日購買月票日均約2.8萬人次，較去年10月最高日均約2.3萬人次增加21.7%；在公共運輸使用人次部分，使用量穩定成長，預計今日將突破3億人次。