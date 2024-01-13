MLB／塞揚強投Blake Snell到底會去哪隊 大聯盟各記者想法有出入
美國職棒MLB今（13）日傳出藍鳥火球男Jordan Hicks，將轉戰舊金山巨人，雙方簽下4年總價4400萬美元（約新台幣13.6億）合約。至於2屆塞揚強投Blake Snell先前拒絕洋基報價後，是否意味著洋基無緣成功網羅Blake Snell，目前美國名記看法不一。
記者陳品翔／綜合報導
先前《紐約郵報》記者Jon Heyman曾透露，洋基隊與Blake Snell在合約價碼上有一段落差，但洋基隊對於網羅Blake Snell非常有信心。「根據消息人士透露，洋基開給Blake Snell是一份5年總價1.5億美金（約46億新台幣）的合約，雖遭到Snell陣營拒絕，但洋基仍然對於拿下Snell非常有信心，因為競爭者舊金山巨人與洛杉磯天使所開出的價碼，都沒有洋基來得那麼吸引人。」Jon Heyman說到。
但根據稍早大聯盟官網報導，Blake Snell拒絕洋基一開始的報價之後，就成功網羅小熊隊明星先發Marcus Stroman，那麼洋基還有沒有餘裕可以簽下Blake Snell，棒球界許多名記的想法開始出現分歧。
《The Athletic》記者Ken Rosenthal認為，Marcus Stroman就是條紋軍團在休賽季最後一筆的重大補強，但是洋基專欄作家《New York Post》記者Joel Sherman則是表示，他認為此舉不會影響洋基隊嘗試簽下Blake Snell，在眾多熱門自由球員都塵埃落定之後，Blake Snell的動向格外引發關注，大家也好奇到底Snell最終選擇為何。
如果洋基隊和巨人隊如今在分別簽下Marcus Stroman、Jordan Hicks之後，對於追逐Blake Snell不再感興趣，這可能會使得天使隊有機會將他簽下。自從天使在大谷翔平爭奪戰上，輸給同城球隊道奇以來，先發輪值出現缺口，Blake Snell也成為天使的首要目標之一。