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美Fed放「鴿」！通膨降有助全球股市表現　但地緣政治風險難消退

▲伴隨美國聯準會暗示將啟動降息循環，市場對於股、債市皆抱持樂觀看法，但國泰證券提醒投資人，以巴衝擊、俄烏戰爭等地緣政治風險仍在，對市場仍須保持適度警覺性。（圖／美聯社／達志影像）
▲伴隨美國聯準會暗示將啟動降息循環，市場對於股、債市皆抱持樂觀看法，但國泰證券提醒投資人，以巴衝擊、俄烏戰爭等地緣政治風險仍在，對市場仍須保持適度警覺性。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

2024年新一年開始，隨著美國聯準會（Fed）政策論調轉「鴿」，聯準會主席鮑爾也首度鬆口討論降息時間，整體金融市場瀰漫新年歡樂氛圍，伴隨聯準會暗示即將啟動降息循環，市場對於股、債市皆抱持樂觀看法，不過，國泰證券也提醒投資人，以巴衝擊、俄烏戰爭等地緣政治風險仍在，對於市場仍必須保持適度的警覺性，才能在新年度中穩中求進，累積到財富。

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隨著美國聯準會政策論調轉「鴿」，整體金融市場瀰漫新年歡樂氛圍，美國公債指數年度總報酬擺脫連跌的頹勢。國泰證券表示，投資等級債在新的年度迎來較多新發行債券，建議投資人可留意優質的投資標的，同時把握利率高檔時期，進行債市布局。

另外，根據高盛研究，穩健的就業市場以及良好的資產負債表仍支撐著消費動能，美國的消費者信心相對較佳，國泰證券觀察，經濟數據持穩，例如2023年12月全球綜合PMI指數有落底止穩跡象、製造業PMI雖處多空分水嶺，所幸並未再惡化，以及服務業PMI較前一月回溫等，相關數據皆有利通膨緩步回降獲得控制，可望持續激勵2024年全球主要股市表現。

雖然2023年各國製造業普遍處於不景氣，但國泰證券分析，過去兩年疫情期間所累積的庫存，經過3個季度調整，多數龍頭廠商認為庫存修正已經完成，接下來可望進入庫存回補週期，各國的出口動能可否延續復甦力道將是觀察重點；此外，國泰證券指出，由於人民幣的持續升值以及中國境內航線逐漸恢復疫情前水準，預期中港航空業可望有匯兌與業績雙成長的題材。 

展望全球股市走向，國泰證券持續對歐美及日本市場抱持「正向」看法，主要原因為2023年末美國企業獲利續創新高，2024年在科技、通訊與非必需消費品等產業的銷售回升帶動下，整體市場獲利有望持續成長，進而提振投資人的信心。

至於日本股市方面，大型日本企業景氣已經超越疫前水準，小型日本企業營運也進入增溫階段，經濟復甦腳步消弭了市場原先擔憂，資本支出動能可望延續，有助於2024年的獲利成長，國泰證券建議，可關注日股中的工業、消費、金融，科技等產業新年度財報表現。

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