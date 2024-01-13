美Fed放「鴿」！通膨降有助全球股市表現　但地緣政治風險難消退

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另外，根據高盛研究，穩健的就業市場以及良好的資產負債表仍支撐著消費動能，美國的消費者信心相對較佳，國泰證券觀察，經濟數據持穩，例如2023年12月全球綜合PMI指數有落底止穩跡象、製造業PMI雖處多空分水嶺，所幸並未再惡化，以及服務業PMI較前一月回溫等，相關數據皆有利通膨緩步回降獲得控制，可望持續激勵2024年全球主要股市表現。
雖然2023年各國製造業普遍處於不景氣，但國泰證券分析，過去兩年疫情期間所累積的庫存，經過3個季度調整，多數龍頭廠商認為庫存修正已經完成，接下來可望進入庫存回補週期，各國的出口動能可否延續復甦力道將是觀察重點；此外，國泰證券指出，由於人民幣的持續升值以及中國境內航線逐漸恢復疫情前水準，預期中港航空業可望有匯兌與業績雙成長的題材。
展望全球股市走向，國泰證券持續對歐美及日本市場抱持「正向」看法，主要原因為2023年末美國企業獲利續創新高，2024年在科技、通訊與非必需消費品等產業的銷售回升帶動下，整體市場獲利有望持續成長，進而提振投資人的信心。
至於日本股市方面，大型日本企業景氣已經超越疫前水準，小型日本企業營運也進入增溫階段，經濟復甦腳步消弭了市場原先擔憂，資本支出動能可望延續，有助於2024年的獲利成長，國泰證券建議，可關注日股中的工業、消費、金融，科技等產業新年度財報表現。