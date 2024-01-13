侯友宜便裝現身投票所！全程超輕鬆 自曝「幸運小物」一直在手上
2024總統大選今（13）日登場，國民黨總統候選人侯友宜也一身輕便的藍外套、牛仔褲、運動鞋現身投票所，10分多鐘投完票後，他在媒體聯訪中表示，昨（12）日女兒請他吃了一大包鹽酥雞、聊天聊到凌晨1點，他也向大家展示手上的「幸運符號」，並笑說，一路上有這些幸運符號「一直拉著他往前走」。
記者林志怡／台北報導
2024總統、立委大選在今日正式投票，侯友宜一身白襯衫、牛仔褲再加上藍色外套的輕鬆打扮、在上午10:04現身板橋國小投票，表情一派輕鬆，前往投票所的過程中不斷有民眾與其熱情打招呼，侯友宜在排隊時也相當親民的與前面的民眾閒聊，並於10:14分完成投票，整個過程相當自在。
侯友宜投票後接受媒體聯訪表示，今天很開心能夠用民主選出總統、立委、政黨，但更重要的是選舉後如何面對台灣未來，在昨晚的選舉活動告一段落、他回到家時，3個女兒與太太一直在給他加油打氣，女兒更準備了一大包的鹽酥雞，一家人聊到了凌晨1點才睡，女兒們和父親也給了對方一個大大的擁抱。
此外，被問及今天有沒有帶一些「幸運小物」，侯友宜笑說，其實這段時間他的「幸運小物」始終不離身、身上有滿滿的幸運符號，光手上就有4個，他也大方展示、一一數給現場媒體看，並提到這段過程中，一直有這些幸運符號拉著他持續向前。
侯友宜表示，投完票之後，他會回到選辦，買些吃的、喝的來慰勞辛苦的同仁，並靜待最後的結果。