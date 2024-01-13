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台灣大選全球關注！外媒：震撼世界的投票　民主體制蓬勃發展

▲美國《哥倫比亞廣播公司》記者巴默形容，台灣的民主正蓬勃發展，台灣人民也享受民主的政治文化。（圖／翻攝自CBS News）
▲美國《哥倫比亞廣播公司》記者巴默形容，台灣的民主正蓬勃發展，台灣人民也享受民主的政治文化。（圖／翻攝自CBS News）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣2024總統及立法委員選戰正式開始，全球多家知名外媒，都派專人前來台灣連線報導，並隨時準備更新13日晚間將出爐的選舉結果，有外媒形容台灣這場選舉可能會震撼世界，民主體制正在台灣蓬勃發展。

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英國《天空新聞》以「台灣準備一場可能震撼世界的投票」（Taiwan prepares for a vote that could shake the world）為題，描繪選前一夜，許多台灣人民都沉浸在自豪和愛國情緒裡，這場選舉不僅關乎台灣本身的內部政策，還關乎台灣人的身分認同，以及對「強大鄰國」的感受。

雖然還不清楚中國將如何因應這次選舉結果，但本週大致平靜，報導並稱，台灣是亞洲最進步的地方之一，但其政治仍然是最複雜、風險最高的。

另一方面，美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）特派員巴默（Elizabeth Palmer）也在與棚內主播台美兩地連線時，形容造勢場合的熱鬧程度有如美式足球賽，看的出來台灣選民都非常享受，也熱愛現有的民主政治文化。

巴默並提到，她的第一手觀察顯示，本次台灣大選已經變成一場勢均力敵的三方角逐，認為台灣的民主體制正蓬勃發展，而這「一定會讓習近平很不高興」。

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