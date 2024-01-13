阿部瑪利亞衰成小三！男主角陳子睿出身羽球世家　媽媽大有來頭

跆拳道／「國民女友」羅嘉翎收下巴黎奧運門票！奮戰的艱辛值得了

▲台灣女子跆拳道57公斤級選手「國民女友」羅嘉翎確定將提前取得奧運資格，教練劉聰達在社群媒體報喜。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣女子跆拳道57公斤級選手「國民女友」羅嘉翎確定將提前取得奧運資格，教練劉聰達在社群媒體報喜。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者黃建霖/綜合報導

世界跆拳道聯盟本月將公布最新奧運積分排名，我國「國民女友」羅嘉翎今（13）日確定將提前取得奧運資格，她的教練劉聰達在社群媒體公布這個消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「巴黎奧運我們來了。今天收到了世界跆拳道聯盟的奧運名額的確認函，雖然12月底就知道應該補得上奧運了，但看到確認的信件還是很開心，也代表著去年的十幾站比賽的辛苦沒有白費了，也從奧運排名30幾名，衝到奧運排名第六，雖然差一步沒能到前五名直接進入奧運，但也因爲努力的衝到了第六名，也才能遞補直接拿到奧運會門票。」劉聰達如此寫道。

劉聰達透露，這個過程真的很艱辛，羅嘉翎除了要長期控制體重之外，去年中還被檢查出因比賽腳踝骨裂，12月年終大獎賽決賽時又因肋骨受傷、被迫準決賽棄賽，另外還有外界的質疑，一路走來真的不容易。他也特別感謝國家訓練中心的林瀛洲、周文毅、林聖章醫師以及團隊的防護員和陪練員，對他們的幫助。

在拿到門票後，羅嘉翎目前最重要的是把傷養好，期盼一月底能順利回場訓練，開始規劃準備奧運的行程。

中華奧運代表隊目前有跆拳道、射擊、射箭、田徑、游泳、拳擊、輕艇激流等7項目、共18席取得奧運參賽資格。

羽球／巴黎奧運可能成依瑟儂奧運最終戰！是否退休需評估一狀況

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍巴黎奧運資格　射擊6席超越上屆東奧

備戰巴黎奧運　賽前考察團赴歐洲了解場地、環境和交通動線概況

台灣已取得16個巴黎奧運席次　體育署修正全國性體育團體經費補助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選