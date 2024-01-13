若市場對降息憧憬不變　專家：美元跌勢難有大逆轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國聯準會的發言基本繼續偏「鴿」，即便美國12月CPI通膨率維持前值，或是與目前最新預期3.2%一致，雖然是小幅反彈，但可能也難以影響美元有明顯逆轉下跌的趨勢。楊傲正認為，若市場對降息憧憬不變，美元就難言明顯逆轉跌勢。
美元指數自100.60水平反彈至最高103.15水平，延長了自去年11月以來的下行趨勢線，也是前支持變阻力的關鍵阻力點，只有進一步突破 103.15 水平才有望突破下行趨勢線並上試104.32 的前高點，反之一浪低於一浪形勢並未改變。 假如順著目前的阻力和下行趨勢線走，下方將攻克101.77及去年12月前低點100.60水平；假如再次跌破100.60水平，一浪低於一浪格局將有望延續，美元指數有可能跌破100大關。
近期美元指數維持102至103區間橫行下，非美貨幣都有借勢回跌，但最大的回貶幅度，依然落在日圓。 楊傲正分析，自去年底美元兌日圓一度回跌至140.22水平後，目前又再次回升至145水平，是非美貨幣中波幅較明顯的，原因仍是美日利差有關，雖然有不少聲音傳出日本央行2024年將改變「負利率」政策，但目前美日利差依然是最吸引的套息工具，美元反彈或橫行下，日圓便再次明顯貶值。
從技術面來看，他表示，美元兌日圓有望突破自 11月以來的下行趨勢線，也有望逆轉一浪低於一浪的趨勢，但目前上方關鍵阻力在146.40至60區間，只有突破該阻力，才有望進一步突破前高點，並再次重返147至148區間。