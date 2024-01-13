日圓易貶難升！換匯「0.21字頭」不夠甜？專家教過年前後這樣換

若市場對降息憧憬不變　專家：美元跌勢難有大逆轉

▲近期美元指數維持102至103區間橫行下，非美貨幣都有借勢回跌，專家則認為，若對美國今年降息憧憬不變，美元就難言明顯逆轉跌勢。（圖／記者顏真真攝）
▲近期美元指數維持102至103區間橫行下，非美貨幣都有借勢回跌，專家則認為，若對美國今年降息憧憬不變，美元就難言明顯逆轉跌勢。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國公布2023年12月消費者物價指數（CPI）年增率，雖然較市場預期高，但核心CPI跌破4%，符合市場預，美元指數彈升後又拉回。外匯專家則認為，若市場對美國今年降息憧憬不變，美元就難言明顯逆轉跌勢，美元指數近期維持102至103區間橫行下，若未能突破103.15 將再次回測100水平。

我是廣告 請繼續往下閱讀
FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，自去（2023）年12月聯準會利率決議公布後，聯準會態度明顯由「鷹」轉「鴿」，除了定位2024開始降息外，縮表也可能提早結束，聯準會2024年政策基本確認由緊縮轉向開始寬鬆。即使上周非農報告理應減輕降息憧憬，但聯準會官員們仍繼續放「鴿」，包括聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示如果通膨進一步下降，降息最終是適宜的，另一位紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也明確表示利率已到峰值，降息需要看更多通膨降溫線索。 

美國聯準會的發言基本繼續偏「鴿」，即便美國12月CPI通膨率維持前值，或是與目前最新預期3.2%一致，雖然是小幅反彈，但可能也難以影響美元有明顯逆轉下跌的趨勢。楊傲正認為，若市場對降息憧憬不變，美元就難言明顯逆轉跌勢。

美元指數自100.60水平反彈至最高103.15水平，延長了自去年11月以來的下行趨勢線，也是前支持變阻力的關鍵阻力點，只有進一步突破 103.15 水平才有望突破下行趨勢線並上試104.32 的前高點，反之一浪低於一浪形勢並未改變。 假如順著目前的阻力和下行趨勢線走，下方將攻克101.77及去年12月前低點100.60水平；假如再次跌破100.60水平，一浪低於一浪格局將有望延續，美元指數有可能跌破100大關。

近期美元指數維持102至103區間橫行下，非美貨幣都有借勢回跌，但最大的回貶幅度，依然落在日圓。 楊傲正分析，自去年底美元兌日圓一度回跌至140.22水平後，目前又再次回升至145水平，是非美貨幣中波幅較明顯的，原因仍是美日利差有關，雖然有不少聲音傳出日本央行2024年將改變「負利率」政策，但目前美日利差依然是最吸引的套息工具，美元反彈或橫行下，日圓便再次明顯貶值。 

從技術面來看，他表示，美元兌日圓有望突破自 11月以來的下行趨勢線，也有望逆轉一浪低於一浪的趨勢，但目前上方關鍵阻力在146.40至60區間，只有突破該阻力，才有望進一步突破前高點，並再次重返147至148區間。

日圓易貶難升！換匯「0.21字頭」不夠甜？專家教過年前後這樣換

台幣活儲年息最高8%！想逐「利」而居的人　專家建議先搞清2件事

台幣貶回31元！專家看2024「群龍無首」各憑本事　點名3貨幣偏貶

台股周線連2黑！法人看後市待情勢明朗回歸基本面　建議3投資策略

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選