NBA／勇士140:131逆轉公牛！浪花兄弟合砍57分　第三節打出一波流

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最近這一段時間，勇士內部問題很大，老將和新秀的輪換和上場時間安排，成為讓教練團頭痛的問題。身為主將的Curry，近期進攻狀態也很不好，無法帶領球隊在戰績滑落的過程中止血，成為眾矢之的。
Curry這一場兩節打完9投2中，只有6分進帳，手感還是很低迷。而勇士在最近10場比賽防守效率排名聯盟倒數第2，此役這樣的問題也很嚴重，他們讓公牛射手Coby White上半場三分球6投5中，攻下21分，也使得公牛以75:62領先。
易籃再戰後，Klay Thompson爆發，在不到4分鐘內砍下11分，率領勇士追到只剩1分差。之後Andrew Wiggins上籃得分，勇士將比分追成84:84平手。而在第二陣容上場之後，Jonathan Kuminga和Trayce Jackson-Davis的發揮也非常出色，頻頻攻擊禁區得手，勇士單節轟下48分，反倒以110:95超前15分。
主場軍在末節發起猛烈反撲，明星後衛DeMar DeRozan連拿8分、帶隊打出10:0攻勢，將比數給追到只差6分。勇士這一節進攻火力有所下降，給了公牛打轉換的機會，雙方在進入最後三分鐘時，只有兩個球權的差距。
不過前三節打得不理想的Stephen Curry，該節終於挺身而出，單節砍下15分，攜手Klay Thompson幫助勇士關門成功，拿下急需的一場勝利。
Thompson這一場三分球15投7中，攻下全隊最高的30分；Curry三分球15投6中，斬獲27分。這一場改打替補的Kuminga表現依舊出色，12投9中、三分4投4中，攻下24分。勇士團隊共命中20記三分球，但防守的表現仍不理想。
公牛後衛DeRozan拿到39分6籃板5助攻，Z. LaVine則取得25分8籃板7助攻，White25分7助攻，公牛「三犄角」火力旺盛，但無法守住勇士在第三節的一波流攻勢，遺憾吞敗。