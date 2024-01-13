2024立委開票／區域、不分區立委當選名單一覽！藍綠白3黨不過半

高雄市立委當選人／第3選區李柏毅　票數108184、得票率49.06%

▲民進黨李柏毅當選高雄市第3選區立委，他與國民黨李眉蓁廝殺到最後一刻，終於勝出。（圖／翻攝李柏毅臉書）
▲民進黨李柏毅當選高雄市第3選區立委，他與國民黨李眉蓁廝殺到最後一刻，終於勝出。（圖／翻攝李柏毅臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

2024總統暨立委大選於今（13）日舉行投開票，高雄市第3選區為綠營票倉，不過因為實力不容小覷的國民黨候選人李眉蓁加入戰局，讓這一戰充滿未知數，根據中選會最終開票數據，本屆立委選舉民進黨鞏固選區成功，民進黨立委李柏毅奪下108,184票、得票率49.06%，勝過李眉蓁的101,513票、得票率46.03%，成功當選。

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上屆的高雄市第3選區立委是民進黨的劉世芳，不再連任後，改由同黨的李柏毅參戰，選前「雙李廝殺」激烈，挾著不容忽視實力的李眉蓁，讓原是綠營鐵票倉的高雄市第3選區的立委選舉增添變數，最終由李柏毅順利「固票倉」成功，摘下本屆高雄市第3選區立委，李柏毅與李眉蓁的得票數差距僅有6,671票，拉鋸戰幾乎持續到最終一刻，也因為票數差距太小，雙方都不敢輕舉妄動，因此該區是高雄市8個立委選區內，高票者最晚自行宣布當選的區域。

李柏毅自行宣布當選後，在臉書發文感謝民眾的信任，也感謝投票的人們，願意給他機會，「今天的結果絕非終點，而是新的起點，更是左營楠梓將繼續在路上穩健前進的成果。謹記選民們的囑託與信賴，未來四年我將履行各項承諾，在國會繼續為您拚搏未來！」至於敗選的李眉蓁，則是在臉書分享心情：「感謝所有朋友不離不棄的相挺，我們輸掉了選舉，但沒有輸掉自己。未來的日子，我們繼續堅持信念，繼續前進。」

▲民進黨李柏毅在臉書分享勝選感言。（圖／翻攝李柏毅臉書）
▲民進黨李柏毅（右二）在臉書分享勝選感言。（圖／翻攝李柏毅臉書）

🟡高雄市第3選區候選人名單

①郭璽（台灣麻將黨）

②陳銓霖（無黨）

③李眉蓁（國民黨）

④李柏毅（民進黨）當選

⑤張正達（無黨籍）


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