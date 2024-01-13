NBA／快艇成奪冠大熱門！Paul Pierce：快艇是總冠軍的有力競爭者
美國職籃NBA洛杉磯快艇近況火燙，近19場比賽狂勝16場，戰績也持續扶搖直上，尤其在球隊主將Kawai Leonard宣布提前續約之後，快艇隊上下也吃下一顆定心丸，球隊看似一切都往好的方向前進。而對於快艇隊近期的好表現，綠衫軍塞爾提克兩大傳奇球星Kevin Garnett、Paul Pierce，也對於他們抱有高度期待，認為他們在未來3-4年都是冠軍的「有力競爭者」。
記者陳品翔／綜合報導
Kevin Garnett、Paul Pierce兩人日前參加知名podcast節目《All the Smoke》，談到了關於快艇隊本賽季的競爭力，一致對於快艇隊抱持高度肯定。「在Kawai宣布續約之後，快艇看起來一切都很完美，他們只是還沒一起奪冠，但球隊正在正確的道路上前進。核心球員續約了、新球館要啟用了，Paul George續約應該也不成問題，然後再看看Harden的情況，估計也能續約。」
「現在的快艇隊，看起來已經真正成為冠軍的有力競爭者，他們有實力與金塊抗衡。勇士、湖人、太陽看起來都沒辦法和金塊對抗，快艇隊是唯一有能力挑戰金塊的西區隊伍，而且在未來3-4年都會是這樣。」Paul Pierce說到。
而「狼王」Kevin Garnett則是認為，沒有任何一支球隊，會想要在季後賽上遭遇到快艇。「快艇是一支活在當下的球隊，屬於他們的的奪冠之路已經開啟了。我認為聯盟當中沒有任何一支球隊，會想在季後賽對決快艇。至於Kawai Leonard，即便之前比賽有亮眼演出，我也沒有對他有太多稱讚，不過現在的Kawai看起來，的確與賽季初不同了。」