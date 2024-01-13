今日我最匯／新台幣周貶逾1角收31.129元 專家看下周2因素牽動
美國去（2023）年12月通膨意外走揚，又碰到台灣總統大選，台北股、匯市本周五（12日）同步走弱，新台幣兌美元終場小貶2.6分，收31.129元，累計1周下來貶值了1.04角，周貶0.33%，周線也連2黑。展望下周盤勢，外匯專家認為，選舉結果對新台幣會有短暫影響，尤其外資動向，但中長期仍要看美元表現，預估美國最快第2季以後才會降息，美元上半年溫和不弱，等降息之後，美元就會開始示弱，目前市場預估上半年新台幣兌美元可能在30.8至31.3元震盪，下半年有機會升到30元，但要見到「29字頭」可能性不高。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，新台幣短期可能受到選舉結果影響，尤其選後外資動向，當然，中長期還是要看美元怎麼走，目前美元也在調整步伐，去年大家預期今年3月就會降息，美國聯準會也一直消毒，目前來看，第一季就降息不太可能，市場預估要等到第2季之後。
因此，他認為，第1季美元有機會收復一些失土，尤其去年美元回跌那麼多，預估上半年美元溫和不弱，美元指數將在100至105震盪，等6月美國降息之後，美元就會開始示弱，美元指數可能跌破100向95靠攏 。
至於總統大選結果對新台幣匯價的影響，陳有忠認為，若民進黨續執政，在兩岸關係難以改善之下，尤其中國可能會進一步緊縮對台釋出的紅利，包括取消ECFA關稅優惠等，尤其台灣出口仍依賴中國，這八年幾乎兩岸沒對話且傾向美國，不利新台幣表現，若是選舉結果變天，兩岸有望恢復對話，帶來和平紅利，就會有利新台幣表現。
因此，展望新台幣後勢，陳有忠表示，短期受選舉結果影響，但中長期仍要看美元表現。也有匯銀人士預估，新台幣上半年可能在30.8至31.3元間震盪，下半年在美國降息後，新台幣有機會來到30元，但要升破30元的可能性不高。
至於農曆年前新台幣資金行情是否可期？陳有忠則認為，去年12月可能已提前反映，外資也進行卡選舉行情，也使得新台幣兌美元一度見到「30字頭」，因此，預估廠商年前資金需求可能在12月底已換足，年前資金行情推升新台幣會打折扣。