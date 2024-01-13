出門投票了嗎？中部以南空氣品質亮橘燈 記得做好防護
今（13）日是總統大選投票日，你出門投票了嗎？根據環保署空氣品質監測網公布的最新空氣品質預測，中部以南因擴散條件差，空氣品質可能達橘色提醒等級，；馬祖、金門為「紅色警示」等級，民眾外出投票應留意空氣品質、做好防護。
記者顏真真／台北報導
環境部空氣品質監測網今日上午10時30分發布最新空氣品質監測預報，由於環境風場為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件較差，污染物易累積；離島受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度較高。依10時監測結果，宜蘭、花蓮空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。
環境部也特別發出空品提醒，金門地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），雲嘉南地區、彰化員林、二林地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒)。
至於未來一週，13日至14日環境風場為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件差，污染物易累積；15日東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化；16日東北季風影響，中南部位於下風處，污染物仍易累積；17日東北季風減弱、18日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。
由於空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部也提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。