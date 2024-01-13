NBA／Wembanyama砍雙十！馬刺135:99痛宰黃蜂 本季第2度拿下連勝
美國職籃NBA 聖安東尼奧馬刺今(13)日在主場迎戰夏洛特黃蜂，狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama個人全場攻下26分11籃板2阻攻，馬刺全隊也打得輕鬆寫意，共計6名球員得分上雙、全員皆有得分紀錄，馬刺三節打完就已領先對手32分，終場馬刺以135：99輕鬆擊敗黃蜂，收下2連勝。這是他們本賽季第2度嘗到連勝滋味，上一次連勝要追溯到10月31日、11月2日連續擊敗太陽，當時連勝紀錄也僅維持2場。
記者陳品翔／綜合報導
本場比賽馬刺一路壓著黃蜂打，第一節結束以28：22領先，第二節更是打出一波38：23攻勢，半場結束就以66：45領先。易籃後馬刺毫不手軟，Wembanyama單節更是6次出手全進、單節攻下15分，也讓馬刺三節打完已領先至32分，比賽早早進入垃圾時間，終場馬刺就以135：99擊敗黃蜂。
此役過後，Victor Wembanyama也成為史上第3位，單場出賽20分鐘內至少砍下25分、10籃板的球員，先前僅有Kevin Love（2022年）和John Drew（1981年）達到過。馬刺隊以Victor Wembanyama表現最佳，上陣19分鐘攻下26分11籃板2阻攻，Jeremy Sochen 13分6籃板4助攻，Devin Vassell 12分3籃板5助攻。
而儘管馬刺隊目前戰績7勝30敗，暫居西區墊底，但是他們似乎沒有打算就此停滯，反而打算有所動作。根據《Bleacher Report》記者Chris Haynes報導，馬刺正在聆聽市場上對於Doug Mcdermott與Cedi Osman的報價，這2位球員合約皆將在本賽季到期，可能成為馬刺重建的籌碼，2人在外線和跑動方面表現不錯，或許會能幫助到有意加強陣容的爭冠球隊。