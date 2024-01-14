鞋槓人生／少女心噴發！NIKE聯名飛天小女警 呂佳宜狂喊：我要買
重磅消息！NIKE與知名卡通《飛天小女警》夢幻聯名，以三位主角花花、毛毛和泡泡為主體設計了三雙鞋款，NOWnews今日新聞潮鞋小單元《斜槓人生》將為大家介紹這雙DUNK SB LOW POWERPUFF GIRLS BUTTERCUP，而主持人呂佳宜看到這雙鞋子後馬上「少女心噴發」，在節目中興奮狂喊：「我要買」。
記者吳忠育/綜合報導
在開箱這雙鞋子之前，呂佳宜先對來賓AREA02的大隻進行隨堂考，問飛天小女警三位主角分別叫什麼名字，大隻馬上答出正確答案，呂佳宜也非常開心為他鼓掌。
至於這雙鞋跟其他的DUNK有何不同？18哥表示：「它整個材質有提升，是用斷面去做而不是一般的那個人工皮，鞋墊上還有新logo」，另外大隻也補充：「這雙的包覆性感覺比之前好」。
而讀者們最關心的問題就是價格是多少？大隻透露：「25號以下的小尺寸不到一萬就有了，25-27號大概一萬五左右，大尺寸的話可能就要超過兩萬」。
除了開箱DUNK SB LOW POWERPUFF GIRLS BUTTERCUP這雙鞋，球鞋專家要和大家分享該穿什麼鞋來面對「尾牙季」，1/14（日）早上十點鐘，請準時收看《斜槓人生》。
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