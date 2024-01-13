雲林縣立委當選人／第2選區劉建國！票數115376、得票率59.48%

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劉建國表示，很感謝大家願意把濁水溪以南第一席國會議員這個責任交給他，他會繼續拚、也會繼續為雲林爭取更多建設，這次選舉山、海線都遇到空前未有抹黑與認知作戰，山線挺過了，得到最後勝利，海線立委蘇治芬這麼努力、這麼為雲林打拚，卻沒有在這次抹黑選戰中獲得勝選，這對民進黨來說也是一個很大的警訊，做一個民意代表、政治人物，除認真努力、爭取建設，在國會發聲之外，還是要讓鄉親了解整個努力過程。
邱良閱敗選後也發表感言指出，用心做了不管輸贏都是精彩，恭喜劉建國繼續連任，並懇求劉不要讓鄉親失望，尤其是鐵路高架化、農水路、公糧價格收購提高等，希望他能聽進去。
這次的雲林縣第2選區立委之戰，因為只有2人登記參選，所以回歸標準的藍綠對決，現任立委劉建國雖然已經連任4屆立委，但在前年角逐雲林縣長時，在斗六、斗南、西螺等大票倉都輸給藍營，被視為是最大警訊，而邱良閱擔任前縣長張榮味的幕僚10幾年，加上縣長張麗善母雞帶小雞發揮戰力，雖然面對強敵劉建國敗陣，但也已經是雖敗猶榮。
🟡雲林縣第2選區立委名單（斗六、林內、莿桐、斗南、古坑、大埤、西螺、二崙、崙背）
① 劉建國（民進黨，現任），確定當選
② 邱良閱（國民黨）
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