2024立委開票／區域、不分區立委當選名單一覽！藍綠白3黨不過半

雲林縣立委當選人／第2選區劉建國！票數115376、得票率59.48%

▲雲林縣立委第2選區只有藍綠對決，民進黨劉建國挑戰5連霸連任成功，稍早已經自行宣布當選。（圖/劉建國臉書）
▲雲林縣立委第2選區只有藍綠對決，民進黨劉建國挑戰5連霸連任成功，稍早已經自行宣布當選。（圖/劉建國臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

雲林縣第2選區立委選戰只有兩人對決！根據中選會開出最後票數，民進黨現任立委劉建國票數115376，得票率59.48%，領先國民黨對手邱良閱，成功五連霸當選立委。稍早劉建國也發表勝選感言。

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劉建國指出，選前有人說礦工之子怎麼當副總統，但開票結果台灣人民展出智慧、意志堅定，讓辛苦的孩子賴清德、劉建國都可以成為台灣的總統、台灣的立委，為人民服務，為台灣做事。

劉建國表示，很感謝大家願意把濁水溪以南第一席國會議員這個責任交給他，他會繼續拚、也會繼續為雲林爭取更多建設，這次選舉山、海線都遇到空前未有抹黑與認知作戰，山線挺過了，得到最後勝利，海線立委蘇治芬這麼努力、這麼為雲林打拚，卻沒有在這次抹黑選戰中獲得勝選，這對民進黨來說也是一個很大的警訊，做一個民意代表、政治人物，除認真努力、爭取建設，在國會發聲之外，還是要讓鄉親了解整個努力過程。

邱良閱敗選後也發表感言指出，用心做了不管輸贏都是精彩，恭喜劉建國繼續連任，並懇求劉不要讓鄉親失望，尤其是鐵路高架化、農水路、公糧價格收購提高等，希望他能聽進去。

這次的雲林縣第2選區立委之戰，因為只有2人登記參選，所以回歸標準的藍綠對決，現任立委劉建國雖然已經連任4屆立委，但在前年角逐雲林縣長時，在斗六、斗南、西螺等大票倉都輸給藍營，被視為是最大警訊，而邱良閱擔任前縣長張榮味的幕僚10幾年，加上縣長張麗善母雞帶小雞發揮戰力，雖然面對強敵劉建國敗陣，但也已經是雖敗猶榮。

🟡雲林縣第2選區立委名單（斗六、林內、莿桐、斗南、古坑、大埤、西螺、二崙、崙背）

① 劉建國（民進黨，現任），確定當選

② 邱良閱（國民黨）

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