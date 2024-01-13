NBA／公牛「榮譽之戒」儀式登場！前總經理意外遭噓　Kerr：可恥

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以下為首批獲選「榮譽之戒」之成員：
Artis Gilmore（在1971年NBA選秀會上，在第7輪第117順位被公牛隊選進）
Phil Jackson（1989-1998執教公牛隊，幫助球隊拿下6座NBA總冠軍）
Michael Jordan（ NBA歷史上最具影響力的籃球員之一）
Johnny Kerr（1966–1968執教芝加哥公牛，隨後替公牛隊擔任33年球評一職）
Dick Calvin（於1966年創立芝加哥公牛，曾擔任球隊首任總經理）
Jerry Krause（球探、球隊總經理）
Toni Kukoc（1993-2000年效力公牛）
Bob Love（1968-1976效力於芝加哥公牛隊）
Scottie Pippen（幫助公牛隊拿下6座NBA總冠軍）
Dennis Rodman（幫助公牛隊在1996年至98年拿下NBA三連霸，開創公牛王朝）
Gerald Sloan（1966-1976賽季效力於公牛，1979-1982年執教芝加哥公牛）
Chet Walker（1970-1975效力於公牛）
Tex Winter（Phil Jackson教練團助教，幫助公牛赢得6座NBA總冠軍）
而當公牛隊中場舉行儀式時，前總經理Jerry Krause在榮譽戒指儀式上，遭到現場許多球迷噓聲伺候，他的妻子Thelma代替他出現在大螢幕上，在噓聲中明顯可以看出情緒相當激動。
至於為什麼會有這麼多球迷不滿Jerry Krause，原來是多年前Michael Jordan曾公開表示，Jerry Krause是他最恨的人之一，原因可能是由於當時Jordan正處於生涯巔峰，沒想到Jerry Krause卻在這時打算重建球隊。儘管Michael Jordan後來承認，關於球隊操作他可能是錯的，而Jerry Krause可能是對的，但這並沒有改變Jordan對Krause的不信任和厭惡。
在公牛隊前總經理Jerry Krause遭噓聲伺候後，許多球員與教練都對於此情況表達不滿。「他們的家人不得不忍受這樣的事情，這真是太糟糕了。你永遠無法奪走他所創造的東西。沒有Jerry就不會有芝加哥公牛隊輝煌的歷史，只要籃球還存在，你就必須相信他。」公牛球員DeMar DeRozan說到。球員時期效力於公牛隊的勇士主帥Steve Kerr，對此也表達不滿，並說到「這絕對是可恥的」。
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