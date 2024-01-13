2024立委開票／區域、不分區立委當選名單一覽！藍綠白3黨不過半

原住民立委／關鍵席位6席！藍奪3席、綠營保2席　高金素梅最高票

▲山地原住民立委當選人之一，無黨籍高金素梅，其獲得最高票。（圖／翻攝自高金素梅臉書）
▲山地原住民立委當選人之一，無黨籍高金素梅，其獲得最高票。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

記者潘毅／綜合報導

2024大選今（13）日登場，山地原住民、平地原住民的立委各為三席，選情相當關鍵。截至晚間9時，中選會公布的最新票數顯示，平地原住民立委選舉開票結果大致底定，依得票數來看，前三名分別是國民黨鄭天財、民進黨陳瑩、國民黨黃仁，呈現2藍1綠的態勢。平地原住民最高票則是國民黨的鄭天財，得票數為45230，得票率38.00％。

山地原住民部分，前三名則依序是無黨籍高金素梅、民進黨伍麗華、國民黨盧縣一，呈現1藍1綠1無黨籍態勢。山地原住民選區中，無黨籍高金素梅目前獲3萬7075票，得票率25.91%。     

與一般的區域立委不同，原住民立委部分是複數選區，原住民選民依據其「山地」或「平地」身分，分別被歸在山地或平地選區，全國各地的票累積加總，前三高票者當選

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本次立委選舉戰況相當關鍵，選前各界分析皆認為，未來國會極度有可能會出現藍、綠、白三黨皆不過半的情勢，因此原住民立委席位重要性不容忽視。

🟡原住民立委選舉候選人名單

山地原住民
① 林世偉（無）
② 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan（無）
③ 盧縣一（國民黨）
④ 林果（無）
⑤ 張子孝（無）
⑥ 胡黃廣文（民眾黨）
⑦ 高畹芯（司法改革黨）
⑧ 高金素梅（無）
⑨ 孔文吉（國民黨）
⑩ 伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（民進黨）

平地原住民
① 高美珠（無）
陳瑩（民進黨）
③ 陳國榮（台灣維新）
④ 陳政宗（無）
⑤ 忠仁．達祿斯（無）
⑥ 吳建智咖啡哥（無）
黃仁（國民黨）
⑧ 米甘幹．理佛克（新黨）
鄭天財 Sra‧Kacaw（國民黨）

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