原住民立委／關鍵席位6席！藍奪3席、綠營保2席　高金素梅最高票

山地原住民部分，前三名則依序是無黨籍高金素梅、民進黨伍麗華、國民黨盧縣一，呈現1藍1綠1無黨籍態勢。山地原住民選區中，無黨籍高金素梅目前獲3萬7075票，得票率25.91%。
與一般的區域立委不同，原住民立委部分是複數選區，原住民選民依據其「山地」或「平地」身分，分別被歸在山地或平地選區，全國各地的票累積加總，前三高票者當選。
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🟡原住民立委選舉候選人名單
山地原住民
① 林世偉（無）
② 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan（無）
③ 盧縣一（國民黨）
④ 林果（無）
⑤ 張子孝（無）
⑥ 胡黃廣文（民眾黨）
⑦ 高畹芯（司法改革黨）
⑧ 高金素梅（無）
⑨ 孔文吉（國民黨）
⑩ 伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（民進黨）
平地原住民
① 高美珠（無）
② 陳瑩（民進黨）
③ 陳國榮（台灣維新）
④ 陳政宗（無）
⑤ 忠仁．達祿斯（無）
⑥ 吳建智咖啡哥（無）
⑦ 黃仁（國民黨）
⑧ 米甘幹．理佛克（新黨）
⑨ 鄭天財 Sra‧Kacaw（國民黨）
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