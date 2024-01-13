影／史上最大烏龍！罰球兩隊都站反卻渾然不知　紀錄之夜奇觀

NBA／Paul George砍37分！快艇128：119灰熊　近20場戰績17勝3敗

▲Paul George狂砍37分，幫助快艇擊敗灰熊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Paul George狂砍37分，幫助快艇擊敗灰熊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯快艇今(13)前往客場挑戰曼菲斯灰熊，靠著Paul George個人全場砍下37分，率領快艇在末節成功抵擋灰熊反撲，以128：119擊敗灰熊，喜迎3連勝，近期20場比賽更是拿下17勝3敗，近況十分火燙。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽第二節快艇靠著Paul George單節13分帶領之下，打出一波42：27攻勢，第三節仍然穩定發揮，三節打完快艇已握有21分領先。末節儘管灰熊力拼反撲，單節攻下40分，但快艇最終仍然穩住陣腳，以128：119取得勝利。

賽後快艇眾將也接受媒體訪問，談到了球隊的化學反應，Kawai Leonard表示大家都享受彼此在身旁打球。「我們的化學反應很好，大家享受彼此在身旁的感覺，沒有人是自私的，都希望成為彼此之間優秀的隊友，願意放棄球權。」Kawai Leonard說到。至於James Harden則是表示，他現在在場上就是純粹打球，享受籃球帶給他的樂趣。「這些年來我經歷了很多，現在只是純粹上場打球，並且樂在其中，這真的是一種寬慰。我正在享受打球的樂趣，我在自家主場盡情享受打球的快樂，這是讓我感到安全的地方。」James Harden說到。

而灰熊方面可說是雪上加霜，本場比賽後衛Desmond Bane踩到Kawai Leonard後腳，隨後返回休息室治療，目前不確定傷勢嚴重情形。本賽季灰熊不斷遭遇傷病困擾，主戰中鋒Steve Adams賽季宣告報銷之後，防守悍將Marcus Smart也曾因傷休息6週，幾天前一哥Ja Morant在隊內訓練中右肩脱臼，MRI檢查過後發現為「肩盂唇撕裂傷」，將接受手術治療，本賽季宣告報銷。如今Desmond Bane又因傷提前退場，灰熊無疑是本賽季最倒楣球隊，賽後灰熊主帥Taylor Jenkins也表示，「這是獨一無二的。」



NBA／快艇成奪冠大熱門！Paul Pierce：快艇是總冠軍的有力競爭者

NBA／2026年NBA明星賽則確定將前往快艇新主場　確定將於二月登場

NBA／PJ Tucker連續21場遭棄用！傳想離開快艇　金塊、太陽有興趣

NBA／Kawhi Leonard提前續約快艇3年47.3億　Paul George有望跟進

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選