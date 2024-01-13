NBA／Paul George砍37分！快艇128：119灰熊　近20場戰績17勝3敗

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賽後快艇眾將也接受媒體訪問，談到了球隊的化學反應，Kawai Leonard表示大家都享受彼此在身旁打球。「我們的化學反應很好，大家享受彼此在身旁的感覺，沒有人是自私的，都希望成為彼此之間優秀的隊友，願意放棄球權。」Kawai Leonard說到。至於James Harden則是表示，他現在在場上就是純粹打球，享受籃球帶給他的樂趣。「這些年來我經歷了很多，現在只是純粹上場打球，並且樂在其中，這真的是一種寬慰。我正在享受打球的樂趣，我在自家主場盡情享受打球的快樂，這是讓我感到安全的地方。」James Harden說到。
而灰熊方面可說是雪上加霜，本場比賽後衛Desmond Bane踩到Kawai Leonard後腳，隨後返回休息室治療，目前不確定傷勢嚴重情形。本賽季灰熊不斷遭遇傷病困擾，主戰中鋒Steve Adams賽季宣告報銷之後，防守悍將Marcus Smart也曾因傷休息6週，幾天前一哥Ja Morant在隊內訓練中右肩脱臼，MRI檢查過後發現為「肩盂唇撕裂傷」，將接受手術治療，本賽季宣告報銷。如今Desmond Bane又因傷提前退場，灰熊無疑是本賽季最倒楣球隊，賽後灰熊主帥Taylor Jenkins也表示，「這是獨一無二的。」