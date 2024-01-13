直擊侯友宜競總！「胖卡」比選民多 現場民眾：平常心看待
總統大選即將進入關鍵開票環節，國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康的競選總部也擺出大陣仗，準備上百張紅板凳、讓支持者一起等待結果。不過，截至15:45，現場民眾仍相當稀疏，並未湧現大量人潮，甚至連餐車工作人員都比選民更多。現場一對夫妻對《NOWnews今日新聞》記者表示，會來現場一方面也是打發時間，對於後續開票也是平常心看待。
記者林志怡／台北報導
2024總統大選即將進入開票環節，侯友宜、趙少康的競選總部也將湧入大批民眾，準備一起等待開票結果，現場擺開上百張紅板凳，看台兩側仍掛著「贏回中華民國」等字樣，一旁的大型看板則展示台灣國旗、以紅藍兩色寫上「團結拚輪替」、「台灣再出發」。
現場一對夫妻對《NOWnews今日新聞》記者表示，今天的天氣很不錯，所以兩人上午也有一起去投票，看傍晚天氣也還算舒適，就一起出來、到侯友宜的競選總部打發時間，對於投票結果並沒有什麼特殊的感覺，一切平常心對待，也不會感到特別緊張，覺得靜待結果即可。
不過，現場有一些路過的民眾被大陣仗的紅板凳與媒體看台吸引，舉起相機記錄現場的大場面，也有民眾相攜在現場打卡紀錄。