拜登重稱胡塞為「恐怖組織」並屢屢空襲！已警告伊朗：別輕舉妄動
背後有伊朗支持的葉門反抗軍胡塞組織（也稱青年運動，Houthi），自以色列和哈馬斯開戰後，便接連襲擊紅海商船，藉此報復以色列在加薩地區的大規模軍事行動，並聲援哈馬斯。12日胡塞武裝遭英美聯軍空襲多處軍事基地，13日美國軍方又襲擊另一處據信「會給紅海商船帶來危險」的設施，據消息人士透露，是能幫助胡塞組織鎖定紅海打擊目標的雷達站。美國總統拜登（Joe Biden）12日直言胡塞是「恐怖組織」，並透露已向伊朗傳達訊息，讓對方知道「不要輕舉妄動」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》等外媒報導，美國在2021年將胡塞從恐怖組織名單中移除，但隨著胡塞組織激進行動頻傳，近幾個月更是以聲援哈馬斯的名義，擾亂紅海及全球航道秩序，讓美國考慮重新將其列入名單。12日被問到是否願意稱胡塞為恐怖組織時，拜登回答：「我認為他們是。」
拜登並補充說明，美國政府是否正式將胡塞列為恐怖組織，其實沒那麼重要，因為若對方堅持繼續照自己的方式行事，那美國和其他盟邦，無論如何都會對胡塞組織在紅海襲擊船隻的行為有所回應。
被問到美國是否正在與伊朗進行代理人戰爭（proxy war）時，拜登則表示，伊朗不想與美國發生戰爭，「我已經向伊朗傳達了訊息，他們知道最好什麼都不要做。」
由於預計胡塞組織還會繼續襲擊紅海船艦，該組織也確實在遭到英美聯軍空襲後，朝紅海發射1枚飛彈做為報復，因此美國也呼籲懸掛美國國旗或其他國家國旗的商船，72小時內先避開紅海和亞丁灣海域。