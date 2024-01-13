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南投縣立委／第2選區國民黨游顥宣布當選！蔡培慧敗選感言曝光

▲南投縣第2選舉區立委選戰倍受矚目，蔡培慧稍早已自行宣布敗選，挑戰連任失敗，游顥也宣布當選，並發表勝選感言。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲南投縣第2選舉區立委選戰倍受矚目，蔡培慧稍早已自行宣布敗選，挑戰連任失敗，游顥也宣布當選，並發表勝選感言。（圖／NOWnews社群中心製圖）

記者賴禹妡／綜合報導

今（13）日迎來2024總統大選及第11屆立委選舉，南投縣第2選舉區立委選戰倍受矚目。根據最新開票結果，截至19時54分，以國民黨候選人游顥票數領先，約獲得6萬7千票左右，民進黨候選人蔡培慧則獲得6萬4千票左右。蔡培慧稍早已自行宣布敗選，挑戰連任失敗，游顥也宣布當選，並發表勝選感言。實際票數依照中選會發布為準。

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蔡培慧稍早在臉書直播中，發表敗選感言，她表示希望對手陣營能持續督促中央政府，促進醫療、教育、交通的進步。她被問到下一步為何？坦言想要先休息一陣子，「基本上蔡教授還是有工作的，所以大家不用替我擔心」。她也對南投鄉親喊話，除了謝謝大家的支持，同時希望南投能變得更好，並呼籲支持者平靜的面對落選事實。

▲南投縣第2選區立委選戰，根據最新開票結果，以國民黨候選人游顥領先，稍早蔡培慧已自行宣布敗選，挑戰連任失敗。（圖／取自蔡培慧臉書）
▲蔡培慧稍早已自行宣布敗選，挑戰連任失敗，並於臉書直播中發表敗選感言。（圖／取自蔡培慧臉書）
游顥則在臉書發表勝選感言，他先是感謝鄉親及競選幹部們，以及所有議員夥伴、家人等，「這一路走來非常非常辛苦，但有你們真好，因為您們的全力以赴，我們帶領鄉親，光復了南投第二選區」。

游顥回憶，這段時間，經歷了一場艱鉅而充滿險阻的旅程，要快速讓選區各鄉鎮民眾認識熟悉與支持自己，是非常大的挑戰。如今勝出了，除了感激，更是承擔責任的開始。游顥承諾南投鄉親，「從明天開始，游顥會更加努力、更加打拼，一秒鐘都不能懈怠。唯有如此，才能回報各位鄉親的疼惜和支持，給我服務的機會」。

🟡南投縣第2選舉區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委候選人名單
①陳癸佑（無黨籍）
②蔡培慧（民主進步黨）自行宣布敗選
③游顥（中國國民黨）自行宣布當選

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