台南投開票所驚傳連環砍人案！選委會澄清：假消息 警方介入調查
今（13）日總統大選投票日，有網路報導稱，台南上午多處投票所突發當街連環砍人事件，該報導稱兇嫌多達十幾人，統一身穿黑色上衣，駕駛白色麵包車，手持長刀，見人就砍，傷者多為老年人行動不便，傷勢嚴重，兇嫌動機去向皆未明；經過台南市選委會查證並無此事，警政單位已經調查。
記者孫唯容／綜合報導
台南市選委會指出，今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日，下午2時30分左右美麗島電子報刊載一則美麗島電子報散布臺南市投票所發生連環砍人事件之假訊息，臺南市選委會嚴正駁斥，並未有該情事發生，此舉嚴重影響選舉，已報警處理，亦通報臺南地檢署。警方也已經報請檢察官偵辦假訊息。
台南市刑事警察大隊表示，初步調查該訊息來源，係網友於上午9時19分於Telegram通訊軟體群組「420反詐騙討論區中」上傳一段文字及照片描述投票時突遭不明人士攻擊，隨後即由網路電子媒體引用報導，然而經查該訊息內容多為簡體字且係錯假訊息，該發表訊息網友已刪除並退出群組，研判顯係境外勢力意圖影響我國選舉治安穩定，呼籲各家媒體應嚴加查證網路訊息，切勿任意渲染，進行錯誤報導，誤導民眾，造成恐慌。