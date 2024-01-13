分析／政二代對決成功擊敗賴品妤！廖先翔危機處理佳 獲選民青睞
現任新北市議員的國民黨新北市第12選區立法委員候選人廖先翔，本屆挑戰競選連任的民進黨現任立委賴品妤，同樣身為政二代、年輕民代的身分，雖面臨民進黨全黨拉抬打選戰的強勢壓力下，還是能穩健以處理家族違建及遭指控違規不法的情事，以穩固且堅實的地方基層實力，為國民黨搶回新北這一席次。
記者吳嘉億／新北報導
國民黨4年前推出資深的台北市前副市長李永萍角逐立委，不敵民進黨推出太陽花學運出身的賴品妤，本次改推出同樣身分且更有地方實力的廖先翔出戰，縱使面對父親、前市議員廖正良的汐止豪華莊園違建、涉及占用國有地經營非法停車場新北市府卻包庇，但廖先翔先火速主動僱工將莊園整個打掉成碎石堆的狀態，出乎意料將引發爭議的危機點消除掉，即使還有其他危機，包括碩士論文審查過程瑕疵、涉賄遭新北市調查處約談、發放抹黑文宣等，但廖先翔穩健主動出面回擊與澄清，將各項危機拆彈處理，得到選民支持。
地方人士分析，廖先翔勝選原因，除了地方基層實力雄厚外，個人也活耀在區域選票主力的汐止各臉書社團內，發文屢獲不少青年選票支持，再憑藉著父親廖正良與母親婦女會在地方的社團及基層里長支持，又擔任新北市議會國民黨團書記長一職，實力不容小覷。
地方人士直言，本次地方選情與以往相差甚大，從以往的傳統選戰方式進而轉化激烈的負面消息迎戰攻擊，雙方各自遭受父執輩的爭議，也各自相互攻訐與批鬥，地方臉書社團與文宣的大肆流傳與攻擊，讓地方選情升溫不少，最終比的就是誰的話題性與危機處理能獲得選民青睞。