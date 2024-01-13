NBA／勇士Wiggins、Kuminga狀態回穩！主帥Kerr：為他們感到驕傲

美國職籃NBA近8戰苦吞6敗的金州勇士，今（13）日在客場對戰芝加哥公牛，「浪花兄弟」2人今天都有出色發揮，Stephen Curry和Klay Thompson分別攻下27分、30分，率領勇士終場以140:131擊敗公牛，結束近期2連敗。而此役Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga狀態回穩，總教練Steve Kerr對於兩人今晚表現也很滿意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Andrew Wiggins今晚攻下17分5籃板8助攻，稍稍擺脫近期低潮，Jonathan Kuminga替補上陣則是有25分5籃板演出。「我覺得Kuminga和Wiggins今晚都打得非常出色，必須讓他們上場證明自己，他們是今晚球隊表現最好的兩名球員之一。Kuminga今天的表現，可能是他今年打得最好的一場比賽，不僅僅是因為他投進了4個三分球，而是因為他的精神和能量。他似乎狀態很好，感覺很舒適，我們整個球隊都致力於贏球，我為他們感到非常自豪。」「他們最近受到了很多批評，我們整個團隊在過去的一週裡，都受到了很多批評，這是理所當然的。但這就是職業球員應該面對的，即便是冠軍球員，你也必須做出反應，而他們今晚做到了。」Steve Kerr說到。「自從我來到這裡以來，一直都是替補，但這些並不影響我。我的意思是只要我上了場，我只想幫助球隊贏得比賽，享受每天與隊友在一起的時光，這才是最重要的。替補出場可能是教練團做出的重要決定，但我無所謂，只要上帝讓我上場，並幫助我們贏得比賽，那才是最重要的。」Jonathan Kuminga說到。NBA／Paul George砍37分！快艇128：119灰熊 近20場戰績17勝3敗NBA／公牛「榮譽之戒」儀式登場！前總經理意外遭噓 Kerr：可恥NBA／Wembanyama砍雙十！馬刺135:99痛宰黃蜂 本季第2度拿下連勝NBA／勇士140:131逆轉公牛！浪花兄弟合砍57分 第三節打出一波流