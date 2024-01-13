花蓮縣立委／「花蓮王」傅崐萁自行宣布當選！擊敗張美慧順利連任
2024年總統大選暨立委選舉結果今（13）晚登場，花蓮縣立委選舉毫無懸念，由國民黨籍立委候選人「花蓮王」傅崐萁自行宣布當選。根據中選會截至18:56最新開票結果，以國民黨籍身份參選的前花蓮縣長、現任立委傅崐萁，票數獲得4.7萬票，已經跟主要對手民進黨的張美慧拉開距離，傅崐萁稍早自行宣布當選、連任成功。傅崐萁過去曾4度進軍國會，這是他政治生涯第5次當選立委。以上實際票數依照中選會發布為準。
記者吳政紘/綜合報導
這次花蓮縣立委選舉，可說是傅崐萁原本就握有勝算，面對民進黨候選人張美慧指認過去炒股爭議，傅崐萁還是憑藉其優厚的政治實力，拿到花蓮縣立委席次。其他候選人為無黨籍的許願神、制度救世島的周玉梅。
被稱為「花蓮王」的傅崐萁，曾在2020年花蓮縣立委選舉勝選，當時傅崐萁出獄後，就投入立委選舉，並順利擊敗蕭美琴，拿到立委資格，但是他過去的爭議蠻多，2009年至2018年擔任花蓮縣長時期，觸犯證券交易法，於2018年9月12日被判處8個月有期徒刑定讞，隨即遭解除縣長職務並在同年9月25日入獄，2019年4月18日出獄。
實際票數依照中選會發布為準。
🟡花蓮縣立委候選人名單
① 許願神（無黨籍）
② 張美慧（民進黨）
③ 傅崐萁（國民黨）自行宣布當選
④ 周玉梅（制度救世島）