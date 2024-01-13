「章魚哥天玉里」神預測來了！曾誤差不到1%　唯一翻車經驗曝光

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根據過去資料顯示，在總統大選的部分，2016年蔡英文、陳建仁搭擋在全國獲得得票率56.12％，勝過國民黨推出的朱立倫、王如玄組合31.04%，而天玉里開出的得票率是52.49%與37.66%，雖然誤差比較大，但還是成功預測最後結果；直到2020年，天玉里開出蔡賴配55.31%、國政配40.74%；最後全國投票結果，蔡賴配57.13%、國政配38.61%，數字相當接近，也成功預測成功結果。
然而在市長部分，2018年天玉里難得失算，開出得票率柯文哲39.91%、丁守中42.06%，結果最後柯文哲全台北市得票率41.06%，微幅贏過對手丁守中39.91%，這是天玉里近幾年唯一預測錯的選戰；不過在2022年時，蔣萬安在天玉里開出41.37%、陳時中34.57％、黃珊珊則是23.64％；結果全台北市蔣萬安拿下42.29%，成功當選，跟天玉里的相差%數更是不到1％，而陳時中也真的是第二、黃珊珊第三。
稍晚將在下午4時開始開票，天玉里這次是否還能再精準的預測總統大選結果，外界都相當期待。
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