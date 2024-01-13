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「章魚哥天玉里」神預測來了！曾誤差不到1%　唯一翻車經驗曝光

▲位於台北市士林區的天玉里，在近幾年的選舉當中，都精準預測到選舉結果。（圖為2020九合一選舉／NOWnews資料照）
▲位於台北市士林區的天玉里，在近幾年的選舉當中，都精準預測到選舉結果。（圖為2020九合一選舉／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選今（13）日登場，台灣國家新的領導人也即將誕生，而在過去全台各地都會有許多鄰里，因為有不同政黨的支持人，因此每次投票出來的結果，總是會跟全國投票出來的結果差不多，因而有了「大選章魚哥」的封號，其中位於台北市士林區的天玉里，在近幾年的選舉當中，都精準預測到選舉結果，是全台最有名的「章魚哥」鄰里，唯一失準的一次就是2018年的台北市長選舉，但整體來說預測率還是非常高。

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台北市天玉里因為有不同黨派的支持者，因此在多次總統和市長選舉開票結果，都跟全國投票的結果差不多，誤差範圍相當小，因此被封為是可預測選舉結果的「章魚哥」，2024總統大選是否還能準確預測，外界也都等著看。

▲台灣「民主制度」很有漏洞？知情人點破現況。（示意圖／記者蔡琇惠攝，2018.11.08）
▲位於台北市士林區的天玉里過去曾經多次精準預測大選結果，擁有「章魚哥」的封號。（示意圖／NOWnews資料照）
根據過去資料顯示，在總統大選的部分，2016年蔡英文、陳建仁搭擋在全國獲得得票率56.12％，勝過國民黨推出的朱立倫、王如玄組合31.04%，而天玉里開出的得票率是52.49%與37.66%，雖然誤差比較大，但還是成功預測最後結果；直到2020年，天玉里開出蔡賴配55.31%、國政配40.74%；最後全國投票結果，蔡賴配57.13%、國政配38.61%，數字相當接近，也成功預測成功結果。

然而在市長部分，2018年天玉里難得失算，開出得票率柯文哲39.91%、丁守中42.06%，結果最後柯文哲全台北市得票率41.06%，微幅贏過對手丁守中39.91%，這是天玉里近幾年唯一預測錯的選戰；不過在2022年時，蔣萬安在天玉里開出41.37%、陳時中34.57％、黃珊珊則是23.64％；結果全台北市蔣萬安拿下42.29%，成功當選，跟天玉里的相差%數更是不到1％，而陳時中也真的是第二、黃珊珊第三。

▲章魚哥天玉里曾在2018年台北市長選舉時失準，本來結果預測柯文哲微幅輸給丁守中，但最後逆轉超前。（圖/NOWnews資料照）
▲章魚哥天玉里曾在2018年台北市長選舉時失準，本來結果預測柯文哲微幅輸給丁守中，但最後逆轉超前。（圖/NOWnews資料照）
稍晚將在下午4時開始開票，天玉里這次是否還能再精準的預測總統大選結果，外界都相當期待。

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