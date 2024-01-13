台北市立委／第5選區吳沛憶自行宣布當選 擊敗鍾小平、于美人
2024台北市立委選舉第5選區（中正、萬華），開票至晚間7時40分，民進黨候選人吳沛憶已宣布自行當選；稍早晚間6點多無黨籍候選人于美人已自行宣布敗選。截至晚間7時30分為止，依照中選會公佈數據，台北市中正、萬華第5選區，民進黨吳沛憶獲得65,215票，國民黨鍾小平56,275票，無黨籍于美人37,879票；實際票數依照中選會發布為準。
記者蕭涵云/台北報導
台北市立委選舉第5選區選情，由於現任無黨籍林昶佐宣布不再連任，于美人雖然無黨籍卻擁有高知名度與高人氣，參戰國民黨鍾小平、民進黨吳沛憶，形成三腳督局面，競爭激烈。
然而今天約晚間6點多，無黨籍立委候選人于美人即已自行宣布敗選，她仍不捨地喊話「不想放棄鬆動藍綠高牆的方法」。而晚間7時40分，民進黨候選人吳沛憶則宣布自行當選。
實際票數依照中選會發布為準。
🟡台北市第5選區候選人名單
① 鍾小平（國民黨）
② 陳燕玉（無）
③ 許敬民（合一行動聯盟）
④ 林志成（無）
⑤ 于美人（無）
⑥ 蘇諍（經濟黨）
⑦ 吳沛憶（民進黨），自行宣布當選
⑧ 孫智麗（無）
⑨ 張華特（台灣麻將最大黨）
⑩ 李慧曦（司法改革黨）