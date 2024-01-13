2024立委開票不斷更新／王世堅自行宣布當選！累計綠30席、藍27席

台北市立委／第4選區李彥秀宣布當選！高嘉瑜連任失利認敗選　

▲2024台北市立委選舉第4選區（南港、內湖），開票以來李彥秀票數一路領先，晚間約6點半高嘉瑜自行宣布敗選，李彥秀也自行宣布當選。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024台北市立委選舉第4選區（南港、內湖），開票以來李彥秀票數一路領先，晚間約6點半高嘉瑜自行宣布敗選，李彥秀也自行宣布當選。（圖／NOWnews社群中心製圖）

記者蕭涵云/台北報導

2024台北市立委選舉第4選區（南港、內湖），自開票以來國民黨李彥秀票數一路領先，晚間7時多已自行宣布當選；而稍早晚間約6點半，高嘉瑜自行宣布敗選，連任失利發表感言。截至晚間7時53分為止，依照中選會公佈數據，台北市南港、內湖第4選區，國民黨李彥秀獲得108,410票，民進黨高嘉瑜91,773票，台灣基進黨吳欣岱25,430票；實際票數依中選會發布為準。

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形成「三姝對決」局面的2024台北市立委選舉第4選區，由民進黨高嘉瑜、國民黨李彥秀、台灣基進黨吳欣岱激戰港湖，不只纏鬥一次的藍綠陣營，在上屆選舉由綠營高嘉瑜以125,138票、50.12%的得票率，擊敗國民黨李彥秀；本屆又遭勤跑基層的基進黨吳欣岱突圍，掀起波瀾。

不過今日下午4點開始開票後，國民黨候選人李彥秀的票數是一路領先，高出高嘉瑜約8～10%；至晚間約6點半，高嘉瑜自行宣布敗選，認爭取連任失利、發表感言，而李彥秀也已自行宣布當選。

實際票數依照中選會發布為準。

🟡台北市第4選區候選人名單
① 李彥秀（國民黨），自行宣布當選
② 吳欣岱（台灣基進）
③ 高嘉瑜（民進黨）
④ 黃啟彬（制度救世島）
⑤ 林秋彤（台灣整復師聯盟工黨）

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