2024總統大選開票不斷更新／賴清德305萬票穩定領先　侯友宜263萬

港湖三姝對決！李彥秀一路領先高嘉瑜　支持民眾高喊：穩贏的啦！

▲2024年總統、立委選舉今（13）日登場，台北市第四選區（南港、內湖）三腳督激戰。圖為國民黨立委候選人李彥秀競選總部。（圖／記者許家禎攝，2024.1.13）
▲2024年總統、立委選舉今（13）日登場，台北市第四選區（南港、內湖）三腳督激戰。圖為國民黨立委候選人李彥秀競選總部。（圖／記者許家禎攝，2024.1.13）

記者許家禎／台北報導

2024年總統、立委選舉今（13）日登場，台北市第四選區（南港、內湖）三腳督激戰，尤其是國民黨立委候選人李彥秀對上民進黨立委候選人高嘉瑜。而今日下午4點開始開票後，李彥秀一路領先高嘉瑜約8到10%，現場民眾也高喊「穩贏的啦」、「李彥秀贏了啦」，也有支持民眾開心這次終於要再度贏回立委了！

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台北市第四選區（南港、內湖）形成三腳督激戰，國民黨立委候選人李彥秀對上民進黨立委候選人高嘉瑜，對手台灣基進候選人吳欣岱也不容小覷，備受選民關注。不過今日下午4點開票後，李彥秀一路領先高嘉瑜約8到10%，吳欣岱則位居第三。

現場民眾李先生表示，李彥秀一直都很認真與優秀，港湖區很多民眾都很認可，她真的在地深耕非常久，上一次立委選舉就差一點、競選失利，但這次大家都非常有信心，一定會支持她，也替她開心，希望她能繼續發揮專長、為民喉舌。

李彥秀今日上午投票時表示，昨晚有點睡不著，雖然可以睡比較晚，但還是清晨5點不到就起床了，且一大早就出門拜土地公，這是自己長期的習慣，希望一切順利，出門前女兒也喊話「你沒問題」！她還說女兒一直都是她的精神小老師，並表示今天天氣非常好，相信投票率會很高。

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