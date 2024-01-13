人物／曾公開喊「台獨」的總統！賴清德當選打破「執政8年」魔咒

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賴清德出生新北市萬里區，父親為賴朝金是萬里鄉人，職業是礦工，1960年1月8日，在萬里鄉中幅煤礦的礦坑內工作，發生一氧化碳中毒身亡，享年33歲；當時賴清德出生才95天，因遭逢父親驟然辭世，母親賴童好獨力扶養六個小孩長大。
建中畢業後，賴清德考上台大復健醫學系，退伍後的他，在萬華仁濟醫院擔任物理治療師一年，之後再考取成功大學學士後醫學系，先後擔任台南成大醫院、成大醫院、新樓醫院主治醫師；1994年，賴清德開始投入公共服務，接下民進黨提名之陳定南台灣省省長競選總部「全國醫師後援會」會長。
有感1996年台海飛彈危機、賴清德35歲那年投身政治改革行列，從成大醫院的醫師，參選國大代表，並以最高票當選台南市第一選區的第三屆國民大會代表；1999年當選立委，並於2010年當選台南市長，2014年九合一選舉，賴清德參選尋求連任，並以「清廉勤政、傳承創新」為競選主軸，祭出「不設競選總部」、「不立看板」、「不插旗幟」、「不用宣傳車」及「市政不中斷」等策略，並順利連任，而此次選舉得票率，也是台灣自1987年解嚴後的歷次縣市長、直轄市長選舉結果中最高者，突破7成。
2017年9月4日，時任行政院長林全向總統蔡英文請辭，9月8日賴清德正式就任，接替林全內閣而成立賴清德內閣，2018年11月24日，台灣舉行地方公職人員選舉，民進黨遭遇近20年來最大的慘敗，賴清德在臉書宣布，投票的結果顯示人民並不滿意，對此他感到抱歉，已向總統請辭行政院長一職，負起政治責任。
2019年3月18日，賴清德宣布參與2020中華民國總統選舉及民進黨黨內初選，「蔡賴之爭」打得火熱，賴清德最終惜敗，緊接著，蔡英文在當年11月宣布副手為賴清德，兩人囊括817萬231票，拿下總統大選史上最高票。
民進黨在2022年九合一選舉慘敗後，蔡英文辭去黨主席，賴於隔年1月當選黨魁，更展開一系列黨內革新，包含黑金條款、賄選案、學倫爭議等，盼能扭轉社會對民進黨的觀感；2023年4月，民進黨正式提名賴清德參選總統，並於11月中宣布副手人選為台灣駐美代表蕭美琴，期間，賴清德召開多場記者會公布「國家希望工程」政見，也展開環島拼圖，到各縣市說明均衡國家發展計畫。
賴清德政治色彩鮮明，曾多次表達「務實台獨」立場，他在2015年還在當台南市長時，曾在議會公開表態「我主張台灣獨立」；2017年擔任閣揆時，更在立院備詢時表示，「我是主張台灣獨立的政治工作者，但也是務實的台獨主義者」，也因此讓他有「台獨金孫」之稱，甚至還傳出美國「疑賴論」說法。
對於外界質疑，賴清德受訪時也強調，政治上只有政治金童，沒有台獨金孫，大家都是台灣小孩，他是最小的小孩，因此不可能是金孫；此外，他也數度對外「消毒」，解釋務實台獨工作者的定義，強調台灣不屬於中華人民共和國，工作者的使命就是守護台灣，表示除了要延續蔡英文「四個堅持」外，也提出「和平四大支柱行動方案」，並在對等尊嚴前提下與中國展開交流合作。
賴清德從政順遂，參與選舉從未敗選過，但這次參選總統並非輕鬆，執政包袱加上年輕選票大流失，在藍白分票之下，最終贏得總統選舉。
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