比特幣ETF在美獲准上市！Vanguard禁止客戶購買：非良好投資標的

吳東亮祝賀「美德」！盼恢復兩岸對話　喊團結是台灣前行關鍵密碼

▲工商協進會理事長吳東亮祝賀「美德」配勝遠，希望恢復兩岸對話、傾聽工商界聲音，還強調團結是台灣繼續向前行的關鍵密碼。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲工商協進會理事長吳東亮祝賀「美德」配勝遠，希望恢復兩岸對話、傾聽工商界聲音，還強調團結是台灣繼續向前行的關鍵密碼。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

民進黨總統候選人賴清德與副總統候選人蕭美琴勝選，工商協進會今（13）日發出祝賀公開信，理事長吳東亮除了祝賀賴清德與蕭美琴，也恭喜所有的立法委員當選人競選成功。他說，如何妥善處理兩岸關係是擺在眼前的議題，希望恢復兩岸對話掌握新契機，並傾聽工商界聲音，強調團結是台灣繼續向前行的關鍵密碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
工商協進會理事長吳東亮認為此次選舉，最大的勝利者是全體台灣人民；競選過程雖然激烈但平和守法，可見台灣民主發展，愈臻成熟，社會更趨多元，對國家發展也有更多不同的看法與聲音。

吳東亮指出，儘管選舉期間各政黨在政策上激烈攻防，但工商界希望選後放下歧見，共同攜手為國家前途打拼。

吳東亮也引用英國前首相邱吉爾的名言：偉大的代價就是責任（The price of greatness is responsibility）期勉總統及新的行政團隊與立法委員當選人，就任後謹記選民託付、傾聽多元聲音、兼容各方立場，繼續為台灣經濟與社會發展努力，強調團結是台灣繼續向前的關鍵密碼。

吳東亮也提醒，中國大陸是台灣最大的貿易夥伴，也有不少台商在當地投資，如何妥適的處理兩岸關係與ECFA等經貿爭端，是擺在新政府也是擺在台灣工商界眼前的議題，建議新政府可以多跟業界討論，多加傾聽業界的聲音。

吳東亮也說，近年來，台灣對於世界的重要性提高，但在全球地緣政治風險升高、經濟復甦緩慢等不利因素影響下，以往風行的全球化與自由貿易遭遇到了嚴重的衝擊，台灣面臨的挑戰更勝以往。

期望新的執政團隊能以開闊胸襟、前瞻創新的思維，對於影響工商業未來發展的問題，提出解方，如確保能源供應無虞、協助落實減碳淨零、人才及人力雙缺問題、降低兩岸緊張情勢，恢復兩岸對話機制、積極參加區域經濟整合…等，在後疫情時代為台灣掌握新的發展契機。

工商協進會仍將持續擔任政府與企業溝通的橋樑，並配合政府所擘畫願景與經濟施政方針，共同創造更和諧、更繁榮的社會。

更多「2024大選」相關新聞。

2024立委開票不斷更新／全台首位立委！台南民進黨林俊憲宣布當選

2024總統大選開票不斷更新／三人均突破百萬票　賴清德181萬領先

中國認定台灣貿易壁壘　吳東亮嘆「遺憾」、盼政府研擬配套

談吳欣盈參選表現！父親吳東進給予肯定　叔叔吳東亮喊繼續加油

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選