2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

新北市立委當選人／第6選區張宏陸　票數78847、得票率48.99%

▲新北第6選區民進黨候選人張宏陸晚間8時許自行宣布當選，成功連任。（圖／翻攝張宏陸臉書）
▲新北第6選區民進黨候選人張宏陸晚間8時許自行宣布當選，成功連任。（圖／翻攝張宏陸臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

2024總統暨立委大選今（13）投票，新北市第6選區（板橋西區）由國民黨現任新北市議員林國春，挑戰民進黨現任立委張宏陸。張宏陸晚間8時許自行宣布當選，連任成功，保住新北第6選區板橋區中正里等65里綠地。截自晚間9時35分許，依據中選會網站資料，新北第6選區177投票所已全數完成開票，張宏陸得票數7萬8847、得票率48.99%。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

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新北第6選區範圍為板橋區中正里等65里，除藍綠候選人外，還有司法改革黨候選人黃淑珍一同角逐。59歲的黃淑珍第1項政見是要弘揚媽祖就是精神；而52歲張宏陸曾任台北縣板橋市長、2屆市議員，2016年參選立委當選，2020年以8萬8236票連任成功。

▲新北第6選區國民黨候選人林國春。（圖／翻攝林國春臉書）
▲新北第6選區國民黨候選人林國春。（圖／翻攝林國春臉書）
而56歲的林國春警察出身，首次參選台北縣議員時曾獲李昌鈺、張菲站台，也曾兩度以第一高票當選新北市議員，升格後也連任4屆新北市議員，資歷深厚。

第6選舉區（板橋區中正里等65里）
① 黃淑珍（女／司法改革黨）　得票數7450、得票率4.63%
② 林國春（男／國民黨）　得票數7萬4652、得票率46.38%
③ 張宏陸（男／民進黨）　*現任立委　自行宣布當選　得票數7萬8847、得票率48.99%

▲新北市第6選區開票結果。（圖／翻攝中選會網站）
▲新北市第6選區開票結果。（圖／翻攝中選會網站）
 

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