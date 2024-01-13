總統大選開票中！侯友宜支持者坦言「不樂觀」　喊「參與過程」

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黃先生說，會支持侯友宜，一方面是因為侯友宜也是嘉義高中出身，而他作為侯友宜的學弟，當然要挺學長，另一方面趙少康擔任副手，也讓他認為有吸引年輕人或是常使用傳媒族群的效果，尤其上《賀瓏夜夜秀》這部分有加分。
不過，黃先生也提到，投給國民黨最主要還是因為民進黨執政8年讓人太失望，也讓他對未來沒信心、感到迷茫，而他與朋友們都準備要畢業，很在意經濟、就業議題，希望不同政黨能讓台灣走向更民主的社會、發展成更好的國家。
相較於黃先生較為保守的態度，60多歲的羅小姐則對於侯康配的勝出相當有信心，對《NOWnews今日新聞》記者表示，她今天就是要來參加「勝選之夜」，雖然人一時看起來沒那麼多，但這也是因為剛投完票，晚點一定會有更多人出現，一起等待結果。
羅小姐說，她最喜歡的其實是趙少康，這些年她也一直關注趙的行事作風，當初得知趙少康要當侯友宜的副手，覺得軍心大振，因為趙條理分明、敢說敢做，而侯友宜也很好，雖然相對木訥、不善言詞，只會說「好好做事」，但確實是「做事的人」。
因此，羅小姐說，侯友宜和趙少康一個可以做事、一個有條理，「怎麼可能不勝選」，民進黨執政的這8年台灣實在太辛苦、台灣過得太苦了，她今天來就是要第一時間跟「侯總統」一起慶祝。
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