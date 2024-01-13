2024總統大選開票不斷更新／賴清德305萬票穩定領先　侯友宜263萬

總統大選開票中！侯友宜支持者坦言「不樂觀」　喊「參與過程」

▲國民黨總統候選人侯友宜競選總部現場雖空位眾多，但羅小姐堅信侯康配一定能勝選。（圖／記者林志怡攝，2024.01.13）
▲國民黨總統候選人侯友宜競選總部現場雖空位眾多，但羅小姐堅信侯康配一定能勝選。（圖／記者林志怡攝，2024.01.13）

記者林志怡／台北報導

2024總統大選進入開票環節，但國民黨總統候選人侯友宜的競選總部現場仍略顯冷清，現場年輕民眾接受《NOWnews今日新聞》訪問時也坦言，感覺情況不樂觀，但會抱著信心、參與整個過程，並坦然接受結果；但也有民眾堅信「侯康配」一定贏，認為今天一定是侯友宜的「勝選之夜」。

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22歲的黃先生接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，雖然以國民黨的水準來看，現場看起來確實不樂觀，但還是要抱持有信心的態度，結果如何，台灣還是要和平下去，而且台灣是個民主國家，應該要坦然的接受最後的結果。

黃先生說，會支持侯友宜，一方面是因為侯友宜也是嘉義高中出身，而他作為侯友宜的學弟，當然要挺學長，另一方面趙少康擔任副手，也讓他認為有吸引年輕人或是常使用傳媒族群的效果，尤其上《賀瓏夜夜秀》這部分有加分。

不過，黃先生也提到，投給國民黨最主要還是因為民進黨執政8年讓人太失望，也讓他對未來沒信心、感到迷茫，而他與朋友們都準備要畢業，很在意經濟、就業議題，希望不同政黨能讓台灣走向更民主的社會、發展成更好的國家。

▲侯友宜競選總部開票現場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲侯友宜競選總部開票現場。（圖／NOWnews攝影中心）
相較於黃先生較為保守的態度，60多歲的羅小姐則對於侯康配的勝出相當有信心，對《NOWnews今日新聞》記者表示，她今天就是要來參加「勝選之夜」，雖然人一時看起來沒那麼多，但這也是因為剛投完票，晚點一定會有更多人出現，一起等待結果。

羅小姐說，她最喜歡的其實是趙少康，這些年她也一直關注趙的行事作風，當初得知趙少康要當侯友宜的副手，覺得軍心大振，因為趙條理分明、敢說敢做，而侯友宜也很好，雖然相對木訥、不善言詞，只會說「好好做事」，但確實是「做事的人」。

因此，羅小姐說，侯友宜和趙少康一個可以做事、一個有條理，「怎麼可能不勝選」，民進黨執政的這8年台灣實在太辛苦、台灣過得太苦了，她今天來就是要第一時間跟「侯總統」一起慶祝。

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