分析／無法連贏顏家兩次！大環境不利　林靜儀只當1年就還回去

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2020年，顏寬恒出乎意料地，以5073票敗給台灣基進空降的立委候選人陳柏惟，陳柏惟後續被罷免成功後，立委補選部分，綠營派出林靜儀對決顏寬恒，在綠營全黨動員輔選，正副總統蔡英文、賴清德親自站台下，最終贏對手顏寬恒7840票。
對綠營來說，此次選舉是否能守住在補選中獲得勝利的南投縣第二選區及台中第二選區最為關鍵，因為贏得這兩區，有戰勝地方家族派系勢力、打擊黑金、貪腐等意涵，塑造民進黨的品牌形象。
分析林靜儀選舉落敗原因，顏寬恒當時雖敗選，仍持續經營地方，除了基層實力雄厚外，也有「媽媽市長」超強母雞盧秀燕加持，同時也爭取中間選民支持；林靜儀補選獲勝後，經營地方時間短、基層尚未穩固，即使她頻打政績牌、力攻顏所捲入的貪污案、財產申報不實等，仍不敵在地方長期耕耘的顏寬恒。
今年選情冷，整體選情並未被拉起，中二選區較特殊，為傳統藍綠對決、新的政治人物與傳統舊勢力，選區會受到大環境波動，賴清德日前爆出老家違建爭議、到藍白合議題，林靜儀內部民調均顯示大受影響，這些因素都對選情都大大有所影響。
至於黨中央在空戰部分，也未發揮理想結果，一名地方幕僚就批評，這次空戰打得極差，明明總統民調一開始是賴清德領先，從藍白合到藍白破局，綠營都未有話語權，也未操作議題，空戰機制完全被對手掌握，賴清德更是無法發揮母雞效果，至於蕭美琴，雖然形象好，但副手效應會隨著選舉時間很有所遞減，林靜儀對手實力堅強，再加上大環境不利，每位候選人選舉相當辛苦、根本是被壓著打。
另一方面，林靜儀、顏寬恒屢屢為前瞻計畫、 預算交鋒，地方幕僚抱不平說，前瞻計畫是由市府提案送給中央，詢問中央卻無法清楚說明案子進度，包含市府送慢、送快或是否有問題等，讓林團隊無法立即有效回應質疑，畢竟詳細內容當然是地方行政機關才會了解，「林靜儀卻被打成爭取前瞻很差」；他直言，被指爭取預算、市府送案很低，不能說是立委的責任，「行政機關掌握權比較大，寫企劃還是地方政府 」。
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