分析／凱旋苑變戰犯苑！侯友宜政治魅力不夠　無緣成在野共主

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侯友宜原本連任新北市長，大贏對手45萬票，作為參選總統的正當性，但自被國民黨提名參選總統開始，民調雪崩式下滑，甚至淪為老三，其中最關鍵的因素就是，連藍營支持者自己都不支持侯友宜。
過去不沾鍋 韓粉、深藍恩怨未解
侯友宜過去在國民黨內有如不沾鍋，為擴展票源，刻意與國民黨保持距離，4年前高雄市前市長韓國瑜參選總統，侯友宜不但缺席提名韓國瑜的全代會，更拒接韓國瑜競總主委，引發韓粉反彈；2年前國民黨推四大公投時，當所有縣市長都出力催票時，侯友宜就是不跟進國民黨主張，種種行徑都讓深藍、韓粉對侯友宜非常不滿，自然在提名之初不可能歸隊支持。
不僅如此，侯友宜自詡警長形象，過去與國民黨各地方派系也保持距離，但面對全國級的選戰，需要地方派系在各地的力量支持，侯友宜過去疏於經營，不少地方派系如南投、苗栗、花蓮、屏東都倒戈支持郭台銘，也讓侯友宜腹背受敵。
戰略眼光侷限地方層級選戰 沒有設定議題的能力
不只如此，侯友宜過去兩次選戰，打的都是順風順水的戰役，導致無論在競選組織的人力配置、設定議題、整體選戰策略上，都僅是地方選戰層級，無法應付大選；競辦執行長金溥聰除在選戰初期，殲滅黨內反侯勢力，穩定軍心之外，接下來無論在廣告、新聞操作上，都未見廣大迴響。
侯辦在選戰過程中，沒有主導過任何一項選戰議題，無論是民進黨總統候選人賴清德的賴皮寮、民眾黨總統候選人柯文哲的違建停車場，都不是由侯辦出動出擊，每天的記者會或是新聞稿都淪為被動回應攻擊，侯友宜的選戰打法是領先者的打法，痛失議題攻防主導權。
君悅會後勝選露出曙光 凱旋苑卻成戰犯苑
原本藍白合作露出曙光，但在君悅飯店會後藍白正式破局，國民黨支持者群起激憤，加上侯友宜宣布副手趙少康後，藍軍全數歸隊，讓侯友宜迎來參選以來的民調高點，終於爬回第二名，甚至與對手賴清德在誤差範圍內，柯文哲幾乎被邊緣化。
不料，在有望勝選之際，侯友宜消極處理外界對於凱旋苑的質疑，讓凱旋苑成為戰犯苑，民進黨猛打觀感問題，炒作凱旋苑租金過高、剝削學生，引起迴響，但侯友宜還在堅持合法性，錯失拆彈最佳良機，而侯妻最後發出的聲明，也僅是在租約到期後轉作社會或青年住宅，還要等到2026年才做，也被認為沒有誠意。
凱旋苑是侯友宜在5年前選新北市長就被民進黨猛打的文大宿舍案，可說是總統大選的必考題，但卻因為侯友宜的輕忽，以為過去受過檢視，如今就不會再被重新提起，讓凱旋苑成為選戰破口，更讓必考題變失分題，民調開始下滑。
侯友宜無政治魅力 難當在野共主
在這場選戰中，由於下架民進黨是主流民意，在野的侯友宜跟柯文哲都在爭在野共主的位置，但在選戰最後關頭，理應被邊緣化的柯文哲，卻沒有民調往下，而是持續往上，與侯康配纏鬥，柯文哲攻擊民進黨的力道比侯友宜更猛，還有獨特的個人魅力，讓柯文哲比侯友宜更是下架民進黨的代表人物。
侯友宜走做實事、憨慢說話的路線，雖然謹慎、穩定也是優點，但在需要訴諸激情跟感性的全國性選舉中，就處於劣勢，侯友宜的個人魅力跟談話方式，無法激發支持者的熱情，更無法打動人心，這也是為什麼有韓粉、柯粉，卻沒有聽過侯粉。
馬英九最後一擊 把選戰拉回抗中保台
選戰最後關頭，前總統馬英九接受外媒訪問稱，兩岸關係要相信習近平，成為豬隊友，再度讓民進黨在抗中保台議題上找到支點，馬上把選戰拉回親中跟反中的選擇，侯友宜雖切割自己與馬英九不一樣，但選情仍受到影響，而侯友宜切割馬英九的行為也讓部分深藍不滿，裡外不是人。
選總統不只是要準備好，更要有天命，侯友宜兩項都沒有，雖然一度與民進黨賴蕭配在誤差範圍內，但終究無法逆轉形勢，敗選收場，讓國民黨重返執政的期待再度落空；接下來回歸新北市長身份，侯友宜還要面對民進黨勢必會發動的罷免攻擊，還要未來如何確保不讓新北藍天變綠地，下一步的路仍不好走。
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