人物／高人氣戰貓蕭美琴完美與賴清德互補　成史上最年輕副總統

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而蕭美琴在美國唸高中時期就熱衷政治，在中國六四天安門事件爆發之際，就曾主動在校發傳單支持中國學生。大學時期則在圖書館打工，因而接觸台灣禁書，並參與海外反對陣營運動，萌生從政念頭。
蕭美琴畢業後的第一份工作便是擔任民進黨駐美代表處執行長，26歲返台後則是擔任民進黨國際事務部主任，是民進黨最年輕的一級主管，直到2004年首次參選台北市立委，以新人之姿前進國會。
民進黨2008年失去政權，蕭美琴也因初選失利無緣競選連任，在民進黨愁雲慘霧之際，蔡英文接任黨主席，並邀請蕭美琴擔任黨主席特助，兩人都是貓奴而有共同興趣，因而建立起好交情。
而蕭美琴2010年也因蔡英文一席話，毅然決然赴花蓮投入立委補選，最後雖以6000多票惜敗，但就此深耕花蓮，一待就是10年的時間，2016年以53.8%得票率，擊敗國民黨立委王廷升，創下民進黨首次在花蓮選舉過半的奇蹟，但在2020年不敵花蓮縣前縣長傅崐萁，蕭美琴因而揮別花蓮。
日後蕭美琴先是擔任國家安全會議諮詢委員，再獲總統蔡英文重用，擔任堪稱外交體系最重要的駐美代表一職，蕭美琴就這樣帶著4隻愛貓赴美拚外交，至今3年時間，成績有目共睹，台美關係史上最佳，是雙邊公認的事實。
相較於中國「戰狼外交」，蕭美琴以「戰貓」自稱，曾在受訪時說「貓可以走在鋼絲上，並非常輕巧靈活地平衡自己。」以智慧、冷靜務實態度面對瞬息多變的外交局勢，外媒多次給予超高評價，另AIT處長孫曉雅認可台美關係史上最佳，美國眾議院前議長裴洛西更盛讚蕭是一位出色外交官和戰略思想家，顯見其外交手腕極為沉穩、細膩。
蕭美琴從政經歷豐富，經歷駐美歷練後更加成穩，雖脫離政壇喧囂3年半時間，返台後又能立即轉換角色，隨即進入戰鬥模式，以「戰貓」自稱的她身段柔軟，與賴清德強勢性格可謂完美互補，不僅淡化台獨色彩，定錨延續蔡英文路線，又讓弭平英粉對「英德之爭」的不滿，另拉攏年輕選票、突破同溫層，實現「美德贏台灣」，戰貓功不可沒。
當年因蔡英文一句話，蕭美琴二話不說赴花蓮開疆闢土，離開花蓮後又獲蔡英文重用赴美拚外交，被黨內賦予高度期望的青壯世代，也用行動證明成功並非偶然，其經歷獨特豐富且心思細膩，獲賴清德肯定擔任副手，從參與海外社會運動成為史上第二位女性副總統，從政以來走過高峰低谷，如今人生將再寫下新篇章。
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