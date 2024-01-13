2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

新北市立委當選人／第11選區羅明才　票數123399、得票率59.38%

▲2024立委選舉，新北市第11選區國民黨候選人羅明才宣布當選，成功8連霸。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024立委選舉，新北市第11選區國民黨候選人羅明才宣布當選，成功8連霸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

記者徐銘穗/綜合報導

2024立委選舉激戰，新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）共有6位候選人角逐。現任國民黨籍立委羅明才晚間8時許自行宣布當選，達成8連霸。截自晚間9時20分許，依據中選會網站資料，新北第11選區265投票所已全數完成開票，羅明才得票數12萬3399、得票率59.38%。 正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

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新北市第11選區範圍為新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區，2024大選民進黨由曾柏瑜對決羅明才，還有制度救世島候選人魏趨安、人民最大黨候選人張家榛、中華婦女黨候選人陳聖與無黨籍候選人鄭添泉6人競逐。

▲新北市第11選區民進黨候選人曾柏瑜。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）
▲新北市第11選區民進黨候選人曾柏瑜。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）
第11選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）

1號 羅明才（男／國民黨）　*現任立委（自行宣布當選）　得票數12萬3399、得票率59.38% 
2號 鄭添泉（男／無）　得票數2208、得票率1.06% 
3號 魏趨安（男／制度救世島）　得票數915、得票率0.44%
4號 張家榛（女／人民最大黨）　得票數4038、得票率1.94% 
5號 陳聖（男／中華婦女黨）　得票數1029、得票率0.50% 
6號 曾柏瑜（女／民進黨）　得票數7萬6237、得票率36.68%

▲新北市第11選區開票結果。（圖／翻攝中選會網站）
▲新北市第11選區開票結果。（圖／翻攝中選會網站）

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