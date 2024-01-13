人物／侯侯做代誌難再更上層樓　侯友宜新北實力雄厚外縣市卻無感

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1957年出生的侯友宜，是土生土長的嘉義縣人，求學過程中選擇了警官學校就讀，畢業後成為一名刑事警察。侯友宜最為國人熟知的，應是1997年侯友宜曾空手進入當時南非駐台武官住處，與脅持人質的白曉燕命案嫌犯陳進興談判周旋，最後終於逮捕陳進興、救出人質，鐵漢形象深植人心。
侯友宜是政壇內罕見受到藍綠提拔、重用的人，侯友宜與前總統陳水扁的淵源很深，在陳水扁時任台北市長時期，侯友宜就從刑事警察局督導一路升至刑事局副局長，2006年，陳水扁總統任內，侯友宜更是以不到50歲的年紀高升警政署長，成為史上最年輕的署長。
不過，2008年政黨輪替，在前總統馬英九執政期間，侯友宜則被冷凍至警大擔任校長，但2010年在時任新北市長朱立倫的力邀下，棄警從政，出任新北市副市長，2018年正式接棒參選新北市長，並順利連任。
侯友宜兩次競選新北市長，都大勝民進黨對手，第二次競選連任更大贏台中市前市長林佳龍45萬票，創下連任票比第一屆得票數更多的紀錄，民進黨在新北市可說根本不是他的對手。侯友宜在新北市執政期間，施政滿意度也一直維持高點，展現強大的施政實力及民意基礎，讓他成為國民黨內最具實力的政治人物。
侯友宜與國民黨內傳統菁英型政治人物十分不同，侯友宜始終與國民黨保持距離，總是那句「市政優先」、「侯侯作代誌」，他不介入政治、專心市政的形象或許是他勝選新北市長的關鍵，但代表國民黨參選總統後，中間選民全跑光，與過去國民黨總統候選人一樣，只能回歸藍綠基本盤。
這次是侯友宜第一次打不是順風的仗，各界會用更高的標準對他檢視，從選舉結果而言，顯然侯友宜並未通過民意檢視，侯友宜原是國民黨內最具政治實力的地方諸侯，未來政治能量也將受到消減，政治路就止步於此。
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