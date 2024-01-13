2024立委開票不斷更新／王世堅自行宣布當選！累計綠30席、藍27席

分析／黨內仇恨值太高！高嘉瑜連任失利　4年立委任期黯然終結

▲仇恨值高加上港湖區泛綠整合分裂，高嘉瑜爭取連任敗選收場。（圖／記者陳明中攝）
▲仇恨值高加上港湖區泛綠整合分裂，高嘉瑜爭取連任敗選收場。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

不出所料，民進黨立委高嘉瑜尋求連任失敗，港湖區泛綠分裂，與台灣基進吳欣岱雙姝內鬥，此時已被評為「選情OHCA」，但不只分票嚴重，黨內孤鳥先前批評新竹市前市長林智堅「一屍五命」，不久後更稱超徵稅收是「行政失靈」，讓支持者不滿情緒不斷堆疊，每周投訴電話灌爆黨中央，即使她日後減少爭議性發言，民進黨北市競總主委陳時中也與她八度同框，向支持者宣誓「正綠軍」招牌，但最終「泛綠雙輸」，攜手將對手李彥秀送進國會。

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高嘉瑜在2020年乘著總統蔡英文順風車，成功挑戰時任立委的李彥秀，事隔4年挑戰者成為被挑戰者，除了將再次對決李彥秀外，台灣基進吳欣岱2022年參選議員成為落選頭，卻成為高嘉瑜競選連任最大的絆腳石。

高嘉瑜個性向來有話直說，黨內孤鳥先前批評林智堅論文案恐「一屍五命」，更稱政府超徵稅收是「行政失靈」，被網友盛讚與王世堅為「民進黨唯二良心」，逆風發言在網路上橫掃流量，想當然耳也得罪黨內不少同志，支持者更是每周灌爆黨中央投訴電話抱怨高嘉瑜。

眾所皆知柯文哲時任台北市長時，高嘉瑜被視爲是「友柯議員」，柯文哲與民進黨決裂後，高嘉瑜「柯友友」的身分也備受質疑，吳欣岱雖議員敗選但仍持續深耕港湖，累積政治能量，更邀請陳時中出席服務處開幕式，引發熱議。最終宣布代表台灣基進投入立委選戰，喊出「本土派的唯一選擇」，籲泛綠支持者不必再含淚投票，成為壓垮高嘉瑜選情的最後一根稻草。

高嘉瑜從投入選戰以來腹背受敵，深知吳欣岱參戰分票情況嚴重，更被外界評為「選情OHCA」，她引用《聖經》所羅門王判兩母爭子故事，遞出橄欖枝，多次喊話吳欣岱進行整合式民調，並願意讓6%卻不被接受。

面對連任嚴峻挑戰，高嘉瑜八度找台北市競總主委陳時中站台，弭平當初「一屍五命」的心結，向泛綠支持者宣誓「正綠軍」招牌，但最終結果不盡人意，「泛綠雙輸」，攜手將李彥秀送進國會。

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