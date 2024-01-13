分析／黨內仇恨值太高！高嘉瑜連任失利　4年立委任期黯然終結

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高嘉瑜個性向來有話直說，黨內孤鳥先前批評林智堅論文案恐「一屍五命」，更稱政府超徵稅收是「行政失靈」，被網友盛讚與王世堅為「民進黨唯二良心」，逆風發言在網路上橫掃流量，想當然耳也得罪黨內不少同志，支持者更是每周灌爆黨中央投訴電話抱怨高嘉瑜。
眾所皆知柯文哲時任台北市長時，高嘉瑜被視爲是「友柯議員」，柯文哲與民進黨決裂後，高嘉瑜「柯友友」的身分也備受質疑，吳欣岱雖議員敗選但仍持續深耕港湖，累積政治能量，更邀請陳時中出席服務處開幕式，引發熱議。最終宣布代表台灣基進投入立委選戰，喊出「本土派的唯一選擇」，籲泛綠支持者不必再含淚投票，成為壓垮高嘉瑜選情的最後一根稻草。
高嘉瑜從投入選戰以來腹背受敵，深知吳欣岱參戰分票情況嚴重，更被外界評為「選情OHCA」，她引用《聖經》所羅門王判兩母爭子故事，遞出橄欖枝，多次喊話吳欣岱進行整合式民調，並願意讓6%卻不被接受。
面對連任嚴峻挑戰，高嘉瑜八度找台北市競總主委陳時中站台，弭平當初「一屍五命」的心結，向泛綠支持者宣誓「正綠軍」招牌，但最終結果不盡人意，「泛綠雙輸」，攜手將李彥秀送進國會。
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