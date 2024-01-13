2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

人物／趙少康全力拚空戰拓展票源　史上最強副手難救國民黨選情

▲國民黨副總統候選人趙少康成功整合藍軍仍落選。（圖／記者葉志明攝，2024.01.12）
▲國民黨副總統候選人趙少康成功整合藍軍仍落選。（圖／記者葉志明攝，2024.01.12）

記者林怡昕／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，今晚以91萬票之差，遺憾敗給民進黨總統候選人賴清德，從趙少康出任副手以來，他成功替侯友宜整合藍軍，表現亮眼無失分，雖然最終競選副總統失利，但仍替國民黨打下漂亮的一仗。

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趙少康離開國民黨30多年，曾當過台北市議員、立委，在當時被譽為是「政治金童」，雖然在1994年競選台北市長失利，淡出政壇轉戰媒體人，不過前幾年又回鍋國民黨擔任戰鬥藍領銜人，夾帶的亮眼經歷黨內絕無第二人。

回顧11月24日總統登記參選當天，在藍白合破局後，國民黨中央正式宣佈，由中廣董事長趙少康接下重擔，出任侯友宜副手，力求快速整頓藍軍回歸。

甫從參選後，趙少康憑藉其媒體人背景，以超強空戰實力攻佔媒體焦點，接受採訪有問必答，一度被外界認為鋒頭超過侯友宜，讓趙頻喊「侯友宜才是我老大」釋疑。不僅如此，趙少康擔當藍軍「攻擊手」，狂打民進黨黑金、貪腐、賴清德「賴皮寮」爭議，讓藍營支持者大感痛快，有效加速藍軍回流。

在爭取年輕票、中間選民方面，趙少康在選前幾個月裡，連續走進校園演講，對於學生提問有問必答，也懂得在各場合拋出爆點，搶攻媒體版面，例如趙就在政治大學演講時，宣布賴清德拆違建老家，自己請辭中廣董事長，堪稱是最懂媒體操作的副總統候選人。

在副總統候選人辯論會時，趙少康更拋出震撼彈，當場簽名辭職中廣董事長，並宣佈當選後要捐出副總統官邸蓋青年住宅，強大戰力讓蕭美琴、吳欣盈頓時黯然無光。

在趙少康政治生涯中，雖然無法如願參選2024總統，這次臨危授命接下副總統候選人角色，也在重返國民黨後留下歷史定位，不過，伴隨著侯友宜敗選，趙少康不只副總統大位一場空，又失去了中廣董事長大位。

被稱為「史上最強副總統候選人」的趙少康，最後仍抵不過賴蕭配攻勢，遺憾無法在這次選戰中力挽狂瀾，趙少康的下一步又是如何？是否又要退出政壇不問政治？失去中廣董事長寶座後，是否又會回歸媒體人角色？仍有待趙少康盤算。

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