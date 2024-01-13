難敵王定宇！陳以信落選不氣餒：繼續深耕直到翻轉台南
2024總統、立委大選自今（13）下午4時進行開票，在台南第六選區對手、民進黨立委候選人王定宇自行宣布當選連任成功後，回到故鄉歸仁拚選戰的國民黨候選人陳以信晚間7點也發表了落選感言，表示責任全在自己身上、沒能獲得勝選辜負大家的期待，但也不氣餒表示將持續深耕當地，「有朝一日定要突破難關、翻轉台南。」
記者楊智傑／台南報導
台南市立委選舉第六選區由民進黨候選人王定宇、國民黨候選人陳以信與無黨籍的陳永和競爭，今早在國民黨前主席洪秀柱的陪同下，陳以信投下了選票，而到晚間6點半對手王定宇自行宣布勝選後，國民黨候選人陳以信也承認敗選，並發表了感言。
陳以信對於支持他的鄉親和競選團隊表達感謝，「感謝你們投給返鄉奉獻的台南子弟神聖的一票，投給以信的每一張選票，都是一份翻轉台南政治的期待」；他也坦言是自己不夠好、辜負了大家的期待，「所有責任都在我自己身上，是我努力不夠時間不夠策略不好，我要向大家深深鞠躬說抱歉」。
但面對開票結果不如預期，陳以信也強調他回故鄉奉獻打拚的心不會改變，未來仍會持續留在台南故鄉深耕打拚，重整腳步再出發，期待有朝一日定突破難關、翻轉台南。