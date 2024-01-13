台北市立委／于美人宣布敗選！不捨喊話：不想放棄鬆動藍綠的方法
2024總統立委大選在今（13）日下午16時陸續開票，稍早，台北市第五選區（中正萬華，21里）無黨籍立委候選人于美人自行宣布敗選，她不捨地說，雖然不想放棄鬆動藍綠高牆的方法，但透過這趟長達半年多的旅程，「一定是我生命當中最厚實的一頁。」實際票數依照中選會發布為準。
記者詹鎰睿／台北報導
于美人表示，她的勝選跟敗選感言一樣，是一份樸素的心得報告，她感嘆，在各行業中投入越多的努力、感情、資源，照道理來講應該越來越好，「在台灣選舉剛好相反，越來越淺薄，越來越無奈，大家越來越不喜歡真話，政治人物說真話卻不會選上，政黨還在依賴鐵票，殊不知鐵票就是讓政黨生鏽。」
最後，于美人強調，她很榮幸在中正萬華學到許多，「一定是我生命中最厚實的一頁，謝謝大家！我們曾經在同一夜的歷史上面，一起同心，一起往前，我們要相信國家有我們會更好，因為我們就是不放棄。」希望中正萬華越來越好。
🟡台北市第5選區候選人名單
①鍾小平（國民黨）
②陳燕玉（無黨籍）
③許敬民（合一行動黨籍）
④林志成（無黨籍）
⑤于美人（無黨籍），自行宣布敗選
⑥蘇諍（經濟黨）
⑦吳沛憶（民主進步黨）
⑧孫智麗（無黨籍）
⑨張華特（台灣麻將最大黨）
⑩李慧曦（司法改革黨）
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