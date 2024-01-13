外媒緊盯跟進台灣大選開票！彭博特別解釋「正字」計數法
台灣2024總統及立法委員選舉今（13）日進行投票，投票結果全球關注，多家外媒像是《BBC》、《彭博社》都開啟不斷更新版面，實時同步跟進台灣的開票進度，駐台記者於投票所進行第一線觀察，《彭博社》還專門解釋了台灣採用的中文「正字」計數法。
記者倪浩軒/綜合報導
《彭博社》指出選舉結果將會塑造台灣與中國和美國的關係，而在更新開票進度的同時，《彭博社》也特別介紹了台灣計票工作人員所採用的中文「正字」計數法，形容這是一個有趣的小知識，報導解釋因為正字的5個筆畫分明，一筆剛好可以代表一票，一個正字就是5票，如此一來能夠輕鬆計算投票結果，且正字在中文也有「正確」的意思。
《BBC》則稱選舉結果將決定台灣與中國的關係，說明民進黨候選人賴清德在開票後保持穩定的領先優勢，雖然優勢並不大。
《BBC》記者直擊了台北市信義區的一處開票所，指出這裡過去被視作是國民黨票倉，但開票結果顯示柯文哲拿走了許多選票，報導稱這或許意味著三腳督決定了這次的選舉。
其他主要國際媒體，包括《CNN》、《衛報》、《半島電視台》、《路透社》、《紐約時報》、《NHK》等等，也都有發文報導台灣大選正在開票。