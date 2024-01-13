開票2小時柯文哲、吳欣盈票數墊底 民眾黨議員張志豪安慰支持者
開票已經2個小時，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的票數仍墊底，聚集在柯文哲新莊競選總部的支持者們，即便已經超過2000人，但現場氣氛仍低迷、安靜。民眾黨台北市議員張志豪在台上安慰支持者，稱目前為止心情還是很輕鬆，因為還沒到最後關頭。
記者潘千詩／台北報導
張志豪強調，昨晚在造勢場後台，他遇到很多台北市警政高層，他自己很好奇，因為以他個人經驗，造勢場應該不需要出動如此多高層警官；結果該名高層告訴他，昨天那場是最近十幾年來看到最大的一場造勢，如果待在辦公室會不放心，所以才會親自到場監督，甚至表明「你們的能量真的很大。」
張志豪表示，不要輕忽自己的力量，因為在場支持者們已經讓藍綠兩黨震撼到，讓藍綠知道在台灣還有中間選民以及第三勢力，已經讓藍綠兩黨知道，大家追求的不是激烈對立、不是二元仇恨，而是追求能夠安居樂業，讓小朋友能好好成長，讓每一個在這塊土地上，只要願意努力付出的人民，就能得到公平正義。
張志豪告訴在台下的支持者，政治真的可以很簡單，要大家可以開心一點，今天開票結果不論如何，大家都還是會回到工作崗位上。新北市議員陳世軒也笑稱，自己也要去面對一個一百多天空轉的市政。
另一方面，在柯文哲競選總部門口前，有一名住在新北市的女性支持者開心拿著柯文哲旗幟拍照，但她表示，因為來不及回家拿選票，就是純粹精神上支持。