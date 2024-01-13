分析／陳其邁強力輔選！黃捷挾高知名度自帶票源 成功接棒趙天麟
民進黨高雄市第六選區現任立委趙天麟捲入桃色風波，在10月底宣布退選，打亂民進黨的布局，市議員黃捷臨危受命，「空降、跨區」參選一度引發綠營基層反彈，但在市長陳其邁的力挺下逐漸弭平其他聲音，此次選前換將加上國民黨陳美雅及前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏的夾殺下，黃捷最後仍勝選，替民進黨保住這席立委。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷因質詢前任高雄市長韓國瑜，不滿韓國瑜回應忍不住「翻白眼」，因此一戰成名，在年輕選民間闖出知名度，後來因受到罷韓事件影響，在2021年捲入罷捷事件，在民進黨的幫忙下挺過這場風波，而在2022年，黃捷尋求議員二連霸，聲勢正好的她就拿下該選區最高票連任成功，今年五月底民進黨左楠區立委劉世芳宣布不連任，就一度傳出黃捷會代表民進黨選左楠立委，後來黃捷加入民進黨，在10月就宣布接替趙天麟出戰高雄第六選區。
高雄市第六選區涵蓋前金、新興、苓雅61里、鼓山、鹽埕，公教、經濟選民多，趙天麟在2020年以12萬多票，超過陳美雅3萬多票勝選，這次黃捷除了國民黨陳美雅之外，還有郭倍宏瓜分綠營選票，最後仍勝選，足見趙天麟退選後，因為有五位在地議員擔任總幹事勤拉票，民進黨基層組織還是有動起來。
就有地方人士指出，趙天麟在當地深耕多年，換成黃捷參選後也和趙的團隊緊密合作，地方樁腳、頭人的對接都有快速整合，雖然郭倍宏瓜分了綠營選票，但黃捷是民進黨非典型選將，才剛加入民進黨，加上黃捷個人挾高知名度，且自帶票源，可挖出非民進黨傳統支持者的年輕選票，空戰也有優勢，這些特點都讓對手陳美雅、郭倍宏吃不到她的選票，而且黃捷是在陳其邁力挺下出線，對她的輔選力度著力也特別深，所以黃捷會贏並不感到意外。